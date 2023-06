Fêtes nocturnes de Grignan : Jérôme Deschamps revisite L'Avare de Molière

"Au voleur ! au voleur ! à l’assassin ! au meurtrier ! Justice, juste ciel ! Je suis perdu, je suis assassiné, on m’a coupé la gorge : on m’a dérobé mon argent !", la célèbre réplique de L'Avare de Molière résonnera tout l'été, à partir de ce vendredi 23 juin, dans la cour du château de Grignan. Pour la 36e édition des Fêtes nocturnes, c'est une mise en scène de ce grand classique qui est proposée aux amateurs de théâtre. Aux manettes : Jérôme Deschamps, comédien et metteur en scène aux cinq Molières, également connu pour la série télé Les Deschiens. Il interprète lui-même le rôle-titre, Harpagon.

ⓘ Publicité

Les comédiens, en costume, sur scène © Radio France - Loïc Julien

Loin des clichés et des caricatures, son Avare est tout en nuance : "Harpagon, il a peur, parce qu'il sait qu'il a de l'argent. Pourquoi cultive-t-il cet argent ? C'est, il faut le dire, d'abord pour ses enfants. Ce n'est pas un Picsou pour être Picsou, pour tout dépenser. Mais justement ce qui le sépare de tout le monde, sa solitude, c'est cette obsession", détaille Jérôme Deschamps.

Une obsession qu'il met en scène en costumes d'époque, dans la langue (originelle) de Molière et avec pour décor le château de Grignan, qu'il faut s'approprier : "J'ai rajouté une palissade pour rapprocher complètement le jeu des acteurs du public. Ce qui fait que le château, au fond, il devient une idée de maison", celle d'Harpagon, pourquoi pas ? Là où se passe la pièce, qui est en fait une histoire de famille.

La palissade, sur scène, avec en arrière-plan le château de Grignan © Radio France - Loïc Julien

C'est aussi un immense classique à revisiter. Challenge relevé pour Jérôme Deschamps : "Je crois qu'il ne faut pas trop se poser de questions, il faut le prendre comme un jeu et que ce soit léger et drôle parce que L'Avare, c'est avant tout une comédie".

Et il n'est pas trop tard pour prendre ses places. Les 44 représentations sont remplies aux deux tiers, mais vous pouvez encore réserver en ligne ou en téléphonant au 04 75 91 83 65. Le spectacle dure 2h15. Compter 25 euros la place, 18 euros au tarif réduit.

L'an dernier, les Fêtes nocturnes ont attiré 31.000 spectateurs.