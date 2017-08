Fêtes nocturnes de Grignan : Lorenzaccio blessé

Julien Derouault le comédien danseur qui tient le rôle principal des nocturnes de Grignan s’est blessé à la jambe. Les spectacles de ce lundi et mardi soir sont annulés. Les billets vont être remboursés.

Le danseur-comédien Julien Derouault s'est blessé à la jambe vendredi soir sur scène. Sans doute une déchirure musculaire. La représentation de samedi a dû être annulée. Toute l’équipe espérait pouvoir reprendre le spectacle dès ce lundi. Mais le danseur peut à peine marcher et donc encore moins danser. Il est nécessaire de prendre un second avis médical afin de préciser la gravité de sa blessure. Mais passer une IRM entre le weekend et le pont du quinze août, ça aussi c’est une mission quasi -impossible.

Billets remboursés

La décision a donc été prise, ce lundi après-midi, d’annuler les deux prochains spectacles : ce soir lundi 14 et demain mardi 15 août. Si l’état de santé de Julien Derouault s’améliore, les trois derniers spectacles des nocturnes se tiendront du 16 au 19 août comme prévu. Mais toutes les places sont déjà vendues pour ces jours-là, et il est impossible de rajouter d’autres dates. Les billets des représentations annulées vont donc être remboursés. Il suffit pour cela de se rendre sur les lieux où on les a achetés (accueil du château, Fnac, etc.)