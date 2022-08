Aux fêtes préhistoriques de Samara, on sue à grosses gouttes pour faire revivre l'ère glaciaire

Les fêtes préhistoriques de Samara viennent de débuter dans la Somme : trois jours d'animations au parc naturel et archéologique de Samara autour de la Préhistoire et de l'ère glaciaire. Pour les animateurs comme les visiteurs, il faut pourtant composer avec la canicule.

Comment évoquer l'ère glaciaire de la Préhistoire quand il fait plus de 30 degrés dehors ? C'est le défi du parc naturel et archéologique de Samara, à La Chaussée-Tirancourt, dans la Somme, où ont lieu du 13 au 15 août les fêtes préhistoriques.

Allumage de feu et coulées de bronze, peaux de bêtes sur le dos

Au programme des fêtes préhistoriques, taille du silex, mais aussi allumage de feux, démonstrations en forge et coulées de bronze à la mode préhistorique. De quoi mettre les organismes de la dizaine de médiateurs du parc à rude épreuve par les températures ambiantes. "Une canicule, ça s'anticipe, tempère Augustin Merkenbreak, lui-même animateur et assistant pour Somme Patrimoine. Mais il n'y a pas trente-six solutions : on serre les dents parfois, on se relaie devant le public pour se reposer, et on ramène de l'eau, quitte à avoir des bouteilles en plastique, ce qui n'est pas très préhistorique, certes !"

Le travail préhistorique du verre au parc de Samara. © Radio France - Céline Autin

L'une des animations phares, deux fois par jour, reste la coulée de bronze. Il faut d'abord attiser le charbon avec des soufflets pendant 45 minutes, pour porter le bronze en fusion, à 1200 degrés. Puis le bronzier verse le métal chaud dans des moules. L'opération ravit Elena, 11 ans, malgré la chaleur dégagée : "ça fait plein d'étincelles ! Moi, à leur place, j'aurais peur de me brûler, mais c'est incroyable."

Romain Dumortier, le bronzier en action, est lui quasiment habitué aux fortes chaleurs : "Je suis recouvert de cuir pour éviter les projections. On pourrait croire que ça me donne encore plus chaud, mais ça m'isole. Et puis à force de rester près du foyer, quand on va à l'extérieur, il fait presque frais !" L'exactitude scientifique et historique à laquelle tient beaucoup Samara est à ce prix, rappelle Augustin Merkenbreak. Les visiteurs quant à eux peuvent profiter d'un système d'eau pulvérisée pour se rafraîchir, et des allées ombragées du parc.

Confection de peaux à l'ombre d'une grotte dans le parc de Samara. © Radio France - Céline Autin