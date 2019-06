Fêtons la fin du mois de juin ! Cinq sorties à faire en Périgord, ce week-end

Théâtre, rivière, exposition, chants et sports ; cinq sorties pour ce week-end des samedi 29 et dimanche 30 juin 2019 en Dordogne que vous recommande France Bleu Périgord.

Dordogne, France

Allons baguenauder dans le temps et dans l’espace…

« L’Australopithèque est un homme comme les autres », à Périgueux samedi…

Un laboratoire… Quatre spécimens plongés dans des reconstitutions de situations de vie courante… Deux époques sont là : aujourd’hui, ce 21ème siècle que nous connaissons bien, et hier, il y a quelques 4 millions d’années, la lointaine époque du courageux australopithèque précurseur, époque que nous connaissons évidemment moins bien. Vient alors l’œil expert d’une scientifique renommée, connue pour sa rigueur et son objectivité. Le résultat ? Une époustouflante conférence sur notre évolution, où vous serez mis devant les échecs et les réussites de notre humanité. Avons-nous su évoluer, avons-nous réussis à progresser ?… La réponse avec la Compagnie « La Sauce Théâtre » ce samedi soir, 21h, à l’Hôtel particulier du 7 avenue Georges Pompidou à Périgueux ; l’entrée est à 10 euros et cette représentation sera précédée, à 17h45, par la pièce « Hansel et Gretel » ; un conte haut en couleur qui saura réveiller votre âme d’enfant.

A Saint-Astier, on fête la rivière, ce samedi…

Vide-grenier et animations vous attendent toute la journée de samedi au petit Pré de Saint-Astier, entre randonnée fluviale, jeux anciens, démonstration de pêche, structure gonflable, lavandières, exposition de peintures, animation musicale et marché gourmand. Un concours d’embarcations fleuries (barque, radeau, canoë, canot, pirogue) verra une mise à l’eau effectuée sous le pont dès 16h. Ce samedi soir, une soirée guinguette vous est proposée à Saint-Astier pour clore cette Fête de la rivière, avant un spectacle son et lumière à 22h30.

A Montpon-Ménestérol, une exposition de peinture est annoncée…

Les membres de l’association « Ombres et Couleurs » vous invitent à découvrir les œuvres de ses membres, œuvres qui sont exposées au centre culturel jusqu’au 13 juillet. Ces « amateurs amoureux » de la peinture ont profité de leur atelier pour se perfectionner, sous les conseils d’un professeur, et pour partager le plaisir de dessiner ou de peindre ensemble. L’huile, l’acrylique, l’aquarelle, le pastel, sont des matériaux utilisés pour des illustrations figuratives. C’est également l’occasion de montrer les progrès faits par les uns et les autres, remarqués et appréciés par les visiteurs fidèles. Cette exposition est à voir aux heures d’ouverture de l’Espace Culturel de Montpon-Ménestérol, du mardi au samedi.

Valery Orlov, ancien des Chœurs de l'Armée Rouge et issu d'une grande école musicale russe, est attendu ce dimanche en Dordogne…

La Russie recèle de nombreux trésors. Parmi ceux-ci, mondialement connues : les voix basses profondes. Elles continuent depuis la nuit des temps à nous transporter vers ce vaste et lointain pays de légendes, qui a nourri nos imaginaires et nos rêves. Au fil des siècles, ces voix russes ont acquis, au même titre que celles des ténors italiens, leur lettre de noblesse. Valery Orlov, chanteur d’une voix basse d’une exceptionnelle amplitude, et considéré par l’ensemble de la presse comme le nouvel Ivan Rebroff, est le symbole de cette grande culture russe. Valery Orlov vous convie ainsi à un voyage émotionnel inoubliable ce dimanche à 17h en l’Abbatiale de Terrasson.

Des romances Russes modernes vous sont par ailleurs proposées au Buisson-de-Cadouin, ce dimanche à 20h30, avec le quatuor russe « Nuits de Moscou » ; l’entrée, à 15 euros, est gratuite pour les moins de 16 ans…

Une 45ème édition de la Journée « Sport Pour Tous » est organisée ce dimanche par l’Amicale Laïque de Vitrac.

Le Stade du Bastié accueille dimanche à Vitrac cette grande journée sportive, où chacun peut s'essayer à la pratique du sport qui lui convient, comme le foot, le rugby, le volley-ball, l'escalade, le judo, les randonnées pédestres et les randonnées VVT. De leur côté, les tout-petits pourront apprécier les jeux gonflables, les promenades en calèches, à poney, ou encore le ventre glisse…