Feu d'artifice à Collioure : préférez le train à la voiture

Par Sébastien Cabrita Dos Santos, France Bleu Roussillon

Plus de 100 000 spectateurs sont attendus, ce jeudi soir, pour admirer le feu d'artifice de Collioure. L'office du tourisme déconseille fortement de prendre la voiture et la SNCF propose une vingtaine de trains supplémentaires entre Narbonne et la cité des peintres.