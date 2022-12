Feu d'artifice au Grau-du-Roi ce soir

Entre Noël et le Nouvel An, c'est aussi la période des feux d'artifice. Au Grau-du-Roi, il est tiré à 19h ce jeudi soir, sur le parvis de la mairie, esplanade Etienne Mourrut. Juste avant, à 18h, devant l'ancien phare, une distribution de lampions est organisée, et vous pourrez assister une parade des "Porteurs de lumières".

ⓘ Publicité