Feu d'artifice du 14 Juillet à Nancy : quelle circulation, quels stationnements ?

Près de 60 000 spectateurs sont attendus ce dimanche 14 juillet sur les rives de la Meurthe à Nancy à l'occasion du feu d'artifice de la Fête Nationale. La mairie prévient d'un certain nombre d'interdictions de circulation et de stationnement.

Nancy, France

La ville de Nancy s'attend à accueillir sur les bords de Meurthe au plan d'eau de la Méchelle, près de 60 000 spectateurs à l'occasion du traditionnel feu d'artifice du 14 Juillet ce dimanche. Le spectacle d'environ un quart d'heure est prévu vers 22h30. Avant, à partir de 20h30, une diffusion musicale est proposée, après le feu, un bal est organisé par l'association des sapeurs pompiers à la caserne de Tomblaine.

Dans un communiqué, la mairie précise que la ligne 1 du tramway est renforcée avant et après le feu d'artifice, mais pas de trafic pendant le spectacle.

La circulation des véhicules est interdite :

A partir de midi sur l'ensemble du pôle nautique, y compris les rues Villermaux, Charles III, les Halles et les parkings, quai Haut du Bras vert et Mail de l'horloge.

De 20h à 0h30, on ne circule plus boulevard d'Austrasie, avenue du XXème Corps, entre la Promenade Emilie du Châtelet et la rue des Cristalleries, rue Scherbeck, rue de Chaligny, Promenade Emilie du Châtelet, entre la rue Paul Colin et vers le XXème Corps, uniquement dans ce sens, rue Charles III entre les boulevards de la Mothe et d'Austrasie, rue des Cinq Piquets entre les boulevards de la Mothe et d'Austrasie, Quai Andreu de Billistein, Esplanade Lucien Cuenot, sur la contre-allée entre les boulevards d'Austrasie et de la Mothe.

De 21h30 à 00h30, pas de circulation possible, pont de la Concorde du boulevard d'Austrasie à la limite de commune avec Tomblaine, esplanade Lucien Cuenot (pont Collignon) de la rue du Maréchal Victor Duc de Bellune au pont de la Concorde, pont de Tomblaine de la rue Jean Moulin à la limite avec Tomblaine. Une déviation sera en place par la rue Marcel Brot en direction du pont du Millénaire.

Véhicules mais encore cyclistes et piétons sont concernés par des interdictions de circuler

"En fonction des besoins des artificiers" précise la Ville, la circulation des cyclistes et piétons peut être interdite dès 14 heures jusqu'à la fin du démontage sur la passerelle de la Méchelle. Des interdictions possibles encore de 19h à 0h30 sur les berges de la Meurthe, les voies d'accès entre l'avenue du XXème corps, la passerelle de la Méchelle, l'ancien pont SNCF Nordon donnant rue de la Digue, le pont de la Concorde du boulevard d'Austrasie à la limite avec Tomblaine.

Attention au "stationnement gênant"

Des précisions encore sur un stationnement interdit et "gênant" de 5h du matin ce dimanche 14 juillet au lundi 15 juillet 12h ! "En raison des mesures Vigipirate, tout stationnement impliquera la mise en fourrière des véhicules sur un certain nombre de rues" :

Boulevard d'Austrasie, rue Jacques Villermaux, rue des Halles, parking du Quai Haut du Bras Vert, Mall de l'Horloge, Pôle Nautique, rue Charles III, entre le boulevard de la Mothe et la Méchelle, quai Andreu de Billistein, Esplanade Lucien Cuenot et sa contre allée, Avenue Charles Etienne Collignon, rue des Cinq Piquets, rue Jean Scherbeck, rue de Chaligny, Avenue du XXe Corps, entre la rue du Pont Cézard et la rue du Colonel Paul Daum, rue de Château-Salins entre la rue Bazin et l'avenue du XXe Corps, rue du Colonel Paul Daum entre l'avenue du XXe Corps et la rue des Cristalleries.