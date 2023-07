Feu d'artifice du 14 Juillet à Paris : la Loirétaine Marie-Laure Garnier chante la Marseillaise

A quelques heures de monter sur la scène du champ de Mars à Paris où elle va chanter la Marseillaise juste avant le feu d'artifice du 14 juillet, la soprano Marie-Laure Garnier nous livre ses impressions.

Elle reconnait ressentir beaucoup d'émotion "forcément il y aura des milliers de personnes au pied de la Tour Eiffel et des millions de téléspectateurs vont suivre ce concert". Mais ce sera aussi énormément de plaisir dit-elle "de vivre ce grand moment, d'autant plus que je partage la scène avec l'Orchestre national de France et la Maitrise de Radio France, ce sont donc toutes les générations qui vont porter haut notre hymne patriotique".

Une pensée pour tous les ultra-marins

Marie-Laure Garnier confie que juste avant de se produire au pied de la Tour Eiffel, elle aura une pensée particulière "pour l'une de mes amies Andréa qui est chanteuse qui est née un 14 juillet et qui a été naturalisée française". Elle évoque aussi ces jeunes de Seine-Saint-Denis "avec lesquels j'ai travaillé dit-elle "toute l'année sur le thème des droits civiques". Et puis elle pensera aux habitants de l'Outre-mer "avec qui nous sommes en communion pour vivre cette fête nationale".

Elle pense aussi à une autre grande artiste lyrique, la cantatrice américaine Jessye Norman qui interpréta la Marseillaise le 14 juillet 1989, sur la place de la Concorde, à l'occasion du Bicentenaire de la révolution française, elle était alors drapée d'une robe aux couleurs bleu, blanc, rouge. "C'est une artiste que j'ai beaucoup écoutée durant mes jeunes années et qui reste une référence pour moi".

"J'ai choisi de venir vivre dans le Loiret"

Née en Guyane, âgée de 33 ans Marie-Laure Garnier a choisi de venir s'installer dans le Loiret. Elle vit dans un village près de Ferrières-en-Gâtinais, "c'est un endroit que je trouve sublime et où je m'épanouis énormément" dit-elle. Et le public Loirétain pourra la découvrir l'an prochain, puisqu'elle donnera deux concerts avec l'Orchestre symphonique d'Orléans, sous la direction de Marius Stieghorst.

"Nous nous sommes rencontrés et il y a quelques mois, nous avons déjà partagé la scène ensemble. Je me réjouis de faire la connaissance de cet orchestre et de rencontrer le public orléanais" dit-elle. Mon plaisir "est d'aller à la rencontre de tout le monde et de partager ma passion du chant et des mots au travers les textes que je chante, partager de vrais moments de beauté et de musique".

Les deux représentations à Orléans de Marie-Laure Garnier autour du Poème de l'amour et de la mer d'Ernest Chausson, auront lieu les 15 et 16 juin 2024.