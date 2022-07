Feu d'artifice du 14 juillet à Paris : les coulisses des préparatifs

Fin prêts depuis plusieurs jours, les semi-remorques remplis de fusées et de mortiers stationnent désormais dans une zone désormais interdite au public, entre le Trocadéro et la Tour Eiffel. Les cars régies prennent leur marque, chacun sur son périmètre d'activité : les jardins du Trocadéro, le pont d'Iena, les différents étages de la tour.

Artificiers, riggers, cordistes, sonorisateurs et ingénieurs du son, éclairagistes, responsables de la distribution électrique, agents de sécurité, cantiniers, c'est une équipe XXL qui s'active, chacun dans son corps de métier, sous la direction du régisseur. Son rôle : faire en sorte que chacun intervienne sans gêner les uns et les autres. Le but étant que ce jeudi soir 14 juillet à 21 heure, deux heures avant le coup d'envoi, tout soit prêt. "Enfin... dans l'idéal" confie David Proteau, directeur artistique de la société pyrotechnique Ruggieri qui réalise le feu d'artifice.

On a répondu à l'appel d'offres sans trop y croire

Chaque année en février, la ville de Paris lance un appel d’offres, dans le cadre d’un accord-cadre auquel quatre sociétés participent. Cette fois-ci comme l’an dernier, c’est la Société Ruggieri qui a remporté le marché, à la grande surprise de David Proteau : « On a répondu à l’appel d’offres sans trop y croire : deux années de suite, il ne faut pas trop rêver ! A notre grande joie nous avons appris que nous étions de nouveau retenus pour réaliser ce grand spectacle parisien ».

Ils sont une dizaine au printemps à plancher sur l'élaboration du projet et faire les simulations et effets 3D, à l'aide des ingénieurs. Toute la difficulté consiste à le rendre le plus concret possible lors de sa présentation à l'équipe municipale explique le directeur artistique. "Ce qui est compliqué, c'est que nous devons nous renouveler chaque année, proposer une nouvelle recette, continuer à séduire. Ces nouveautés peuvent passer par la manière dont on va traiter le produit pyrotechnique en lui-même : c’est comme un acteur, on va lui faire jouer un rôle. Une gerbe rouge qui a eu telle fonction l’an dernier, cette année on va lui faire jouer un rôle totalement différent. À un autre endroit. Par exemple, cette année, on a eu la possibilité de travailler sur les arêtes de la Tour Eiffel. Ce qui va apporter de grandes nouveautés visuelles dans le feu d’artifice. L’objectif étant de rester original. Le but étant que le feu d’artifice soit vraiment différent des années passées sans pour autant en oublier les codes du succès comme les troncs palmiers, les saules pleureurs qui sont des incontournables car le public les attend", ajoute David Proteau qui a designé le spectacle.

une opération commando artistique et technique

L'entreprise pyrotechnique doit en même temps répondre à un second défi : mener une course contre la montre. "En raison des procédures administratives des marchés publiques, la municipalité ne communique son choix que début juin. A partir du moment où nous savons que nous avons été choisi, nous n'avons qu'un mois et demi devant nous pour concrétiser le projet, avant le 14 juillet". C’est alors une "opération commando artistique et technique" qui se met en marche pour pouvoir livrer le spectacle en temps en heure.

Une feuille de route musicale

Paris veut célèbrer la joie de se retrouver tous ensemble sur le Champ-de-Mars sur le Trocadéro avec un spectacle résolument festif et pétillant.

Cette année, la municipalité a envoyé aux entreprises candidates une liste de trente-quatre musiques. Libre à elle de choisir certaines d’entre elles pour concevoir leur spectacle pyrotechnique. "On peut faire ce que l’on veut, à partir du moment où l’on respecte les contraintes techniques et sécuritaires. Le but étant d’être le plus original possible et de faire rêver les Parisiens et les touristes qui viendront voir le spectacle", explique David Proteau. "Nous rendrons aussi un hommage à Régine qui nous a quittés cette année, donc on pourra entendre « Les petits papiers » et on basculera dans un univers musical plus dynamique avec Stromae, Orelsan, Prince, Phil Collins, Billie Eilish… Ce sera un spectacle très ouvert au niveau musical, et ça promet un spectacle très cadencé, très rythmé".

Si les régisseurs lâchent le joystick, le spectacle s'arrête

Contrairement au lancement de l'illumination des Champs Elysées à Noël, ce n'est ni la maire de Paris, ni un invité officiel qui donnent le "go" en actionnant un bouton pour lancer le feu d'artifice. "Il s'enchaîne naturellement après le concert du Champ de Mars et la Marseillaise" confie le directeur artistique. "Une dizaine au moment de son élaboration : pour faire des simulations, des effets 3D, on travaille avec des ingénieurs pour voir si le projet est réaliste ou non. C’est tout un travail d’équipe très complexe".

Chiffres

500.000 euros : budget hors taxe du feu d'artifice

70.000 spectateurs attendus sur la pelouse du Champ-de-Mars pour assister au concert et au feu d'artifice jeudi soir. Deux périmètres de sécurité sont mis en place avec contrôle des sacs et bagages.