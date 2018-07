Les chiffres parlent d'eux-mêmes : 10 000 départs pyrotechniques, 8 lasers très haute puissance, 160 projecteurs lumière, 50 artificiers et travailleurs sur cordes au travail depuis une semaine, plus d'1 tonne de matière active, 4 kilomètres de câbles de commandes... Mais cette grosse artillerie sera au service d'un moment de poésie puisque le thème du spectacle cette année est le "Paris de l'Amour".

En prélude, un concert des orchestres de Radio France

Début du feu d'artifice à 23 heures, mais les spectateurs pourront apprécier à partir de 21h15 un concert de l'Orchestre national de France et du Chœur et de la Maîtrise de Radio France. Une vingtaine de morceaux sont au programme, entre classique et musique de film. On peut citer :

- La Damnation de Faust : Marche Hongroise d'hector Berlioz qui ouvrira le concert

- Salut Printemps de Claude Debussy

- La Liste de Shindler de John Williams

- Mambo de West Side Story de Leonard Bernstein

...

La Marseillaise clôturera le concert. De nombreux artistes solistes sont invités : Khatia Buniatishvili, Patricia Petibon, Philippe Jaroussky....

Le spectacle diffusé sur France Inter et France 2

Le feu d'artifice est réalisé par la compagnie Groupe F. L'ensemble du spectacle sera diffusé à la radio sur France Inter et à la télévision sur France 2.