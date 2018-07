Feux d'artifice et bals : les festivités du 14 juillet dans les Bouches-du-Rhône et le Var

Par Isabelle Lassalle, France Bleu Provence

Bleu, vert, rouge... les feux d'artifice vont illuminer le ciel de Provence, les bals et soirées dansantes vont animer les places et les jardins. Demandez le programme des festivités dans les Bouches-du-Rhône et le Var ces vendredi 13 et samedi 14 juillet.