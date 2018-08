Paris, France

C'est un beau pied de nez à l’exécutif parisien qui semblait ne plus vouloir entendre parler du forain et de ses manifestations sur le sol parisien. Marcel Campion et son Marché de Noel seront bien présents l'hiver prochain dans la capitale et plus précisément... au jardin des Tuileries. Confirmant une information de France Inter, le musée, dont le domaine inclut le jardin des Tuileries, a indiqué avoir reçu une proposition de la société "Le monde festif" du forain et lui avoir donné son "accord".

Pas un règlement de compte politique

Selon France Inter, l’autorisation émanerait directement de l'Elysée et du ministère de la Culture qui se refusent, dans l'immédiat, à tout commentaire. Pour rappel, la mairie de Paris avait refusé qu'Emmanuel Macron fête son intronisation comme président de la République sur le Champ-de-Mars. "Rien à voir" explique de son côté la direction du Louvre. Le célèbre musée veut être clair : Il n'y a aucune interprétation politique à faire dans cette histoire. Ni l’Élysée, ni le ministère de la Culture ont joué un rôle dans cette affaire. Il ne s'agit donc pas d'un énième règlement de compte entre le gouvernement et la mairie de Paris, qui se refuse, dans l'immédiat, à tout commentaire.

Confiance

Si Marcel Campion a été choisi, c'est tout simplement parce que le "roi des forains" a la confiance du Louvre. Il faut dire que c'est un client régulier des Tuileries. D'ailleurs en ce moment même, c'est lui qui est le propriétaire de la fête foraine située le long de la rue Rivoli. C'est sur ce même emplacement de 8.300 mètres carrés que le Marché de Noël se tiendra du 18 novembre au 9 janvier prochain .

Son nom ? "La Magie de Noël". Un projet qui prévoit notamment une centaine de chalets, une dizaine de manèges et une patinoire. Un dossier qui respecte parfaitement le règlement du Jardin des Tuileries en matière notamment de sécurité et de respect du domaine historique. Dans ces conditions, explique la direction du Louvre, il n'y a aucune raison de dire "non" à Marcel Campion...