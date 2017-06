Feu vert de la DNCG pour le Tours FC

Le budget du Tours FC pour la saison 2017-2018 de Ligue 2 vient d'être validé par la Direction nationale de contrôle et de gestion du football français, sans restriction dans le recrutement.

Le Tours FC connait une intersaison moins mouvementée que les précédentes. Le club obtient ce mercredi le feu vert de la DNCG, l'organisme de contrôle des finances du football français. Le club pourra donc évoluer en Ligue 2. Il n'y a aucune restriction au recrutement selon le communiqué de presse publié par le club. Toutefois, le club ne communique, ni son budget prévisionnel pour la saison 2017-2018, ni sur l'enveloppe allouée au recrutement de cette intersaison.

A ce propos, après la re-signature de Roderic Filippi et la signature de l'international algérien Hameur Bouazza, un autre joueur vient de s'engager en faveur du Tours FC. Romain Bayard rejoint le club tourangeau. L'attaquant de 23 ans vient de passer une saison à Laval avec un seul but au compteur (et 30 matches joués). Laval a été rétrogradé à l'issue de la saison dernière. Le Tours FC n'a pas communiqué la durée du contrat.