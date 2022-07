Belfort : feu vert pour la réouverture des Eurockéennes

C'est officiel, les Eurockéennes vont pouvoir démarrer. La commission de sécurité présente sur les lieux à 13 heures a validé la tenue de l'événement sur les deux derniers jours. Tous les concerts prévus samedi et dimanche auront bien lieu, sans restriction.

Jeudi soir, en milieu d'après-midi, les violents intempéries avaient contraint les organisateurs et la préfecture à ordonner l'évacuation du site. Dans la soirée, ils avaient pris la décision d'annuler la journée du vendredi pour remettre les structures en état. Ils souhaitaient ne prendre aucun risque pour la sécurité du public.

Cette fois, les festivités sont lancées et le public pourra revenir au bord de l'étang du Malsaucy dès 16 heures. Au programme notamment ce samedi, c'est le rappeur La Fève qui lancera la soirée, puis la chanteuse pop-rock Izïa et en tête d'affiche sur la grande scène Simple Minds. Le groupe franc-comtois Last Train se produira également sur la Grande scène. Le clou du spectacle aura lieu dimanche avec Muse, à partir de 21h.