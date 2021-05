Feu vert pour le festival de la Magnifique Society à Reims, ouverture de la billetterie imminente

Plus grand chose ne semble pouvoir arrêter la Magnifique Society. Le festival musical fera son retour les 25, 26 et 27 juin prochain au Parc de Champagne à Reims (Marne). Les autorités préfectorales et locales ont donné leur feu vert au nouveau protocole d'accueil du public, adapté en raison de la pandémie de coronavirus.

Placement assis et nominatif, horaires des concerts adaptés au couvre-feu à 23h : tout a été pensé. Seule une explosion du taux d'incidence pourrait contraindre les organisateurs à annuler l'édition 2021, un scénario catastrophe masqué par la bonne nouvelle du jour : la billetterie s'apprête à ouvrir au public !

Pomme, Philippe Katerine, Yuksek...

Pour réserver vos places, rendez-vous sur le site du festival, en milieu de semaine prochaine. La priorité sera donnée aux détenteurs d'un billet de l'édition 2020, qui doivent obligatoirement faire une nouvelle réservation. Les anciens tickets sont intégralement remboursables jusqu'au 15 janvier 2022.

En plus de l'annonce de l'ouverture prochaine de la billetterie, les organisateurs précisent le programme des trois jours de festival :