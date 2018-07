Feurs, France

La règle est simple, les biplaces vont évoluer dans ce que les spécialistes appellent un box de voltige, un cube de 1 kilomètre de coté, symboliquement délimité par des repères naturels (une rivière, une route, un bois) ou bien des marquages au sol. C'est donc dans cet espace que les pilotes doivent réaliser leurs programmes, en restant bien dans le box et en réalisant les figures le plus parfaitement possible.

J'ai l'impression de danser...

Parmi les concurrents, Dorine Bourneton, voltigeuse de Noirétable. Paraplégique depuis 1991 et un crash en avion dont elle a été la seule survivante, elle est la première femme handicapée à être devenue pilote de voltige aérienne. Cette semaine elle est donc chez elle, dans la Loire, pour cette compétition, face à des valides, pour continuer de montrer l'exemple et continuer de prendre du plaisir dans les airs : "J'aime le sentiment de progresser. Je ne suis plus la même pilote qu'il y a quelques années parceque la voltige m'a énormément apporté en terme de maitrise. On dépasse ses limites parcequ'on évolue toujours en dehors de sa zone de confort. Mais ce que je recherche par dessus tout c'est le sentiment de liberté. Forcément car je suis clouée dans un fauteuil. J'ai l'impression de danser dans le ciel. Et tout à l'heure avant de partir je me suis dit "Je vais aller faire ma petite balade, me promener dans le ciel, je reviens tout à l'heure...". Je viens ici pour me faire plaisir et montrer qu'on peut faire une compétition de voltige avec des valides".

Une compétition en tout cas qui rassemble des passionnés, chacun à la recherche de leurs sensations. Des voltigeurs qui font comme l'oiseau, en vivant d'air pur et de loopings.