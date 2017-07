Feux d'artifice 2017 en Nord et en Pas-de-Calais pour la fête nationale : 13, 14 ou 15 juillet ?

Où aller voir le feu d'artifice pour le 14 juillet ? Et où voir un lancer de gaufres, Zouk Machine, Francky Vincent, Axel Bauer ou Effy en spectacle ? Consultez notre carte interactive.

En Nord et en Pas-de-Calais les feux d'artifice de la fête nationale seront tirés le jeudi 13, le vendredi 14, le samedi 15 ou le dimanche 16 juillet. Consultez notre carte interactive.

Retenus pour vous les 13 et 14 juillet en Nord Pas-de-Calais

Le jeudi 13 juillet : Amine et Axel Bauer en concert à La Madeleine, un lancer de gaufres à 22h30 à Lambersart, Francky Vincent et ses danseuses à Montigny en Gohelle.

Le vendredi 14 juillet : Amir à Anzin, Effi Pezzota à Liévin, Zouk Machine à Lys-lez-Lannois et Martin Solveig à Valenciennes.

Points verts : jeudi 13 juillet

Points rouges : vendredi 14 juillet

Points bleus : samedi 15 juillet

Points jaunes : dimanche 16 juillet

Si vous souhaitez rajouter un feu d'artifice, remplissez le formulaire ci-dessous.

Jeudi 13 juillet :

Aniche 13 juillet, 23h, plaine des Navarres

Annœullin 13 juillet, 23h, espace Nelson Mandela

Arras 13 juillet, 23h, place de l'Ancien Rivage

Avion 13 juillet, parc de la Glissoire

Béthune 13 juillet, 23h

Bully-les-Mines 13 juillet, au parc

Caudry 13 juillet, 23h

Croix 13 juillet, 23h, place des Martyrs

Fourmies 13 juillet, 23h, place de la Mairie

Gravelines 13 juillet, 23h, quai Vauban

Halluin 13 juillet, 23h, stade Wancquet, entrée par le Jardin de la Paix

Harnes 13 juillet, 23h15, grand-place

Haubourdin 13 juillet, parc du château de la Pierrette, 23h30

Hazebrouck 13 juillet, 23h, place de l'hôtel de ville

Hem 13 juillet, Jardin des Perspectives, 23h

La Madeleine 13 juillet, 23h30, place du Marché (précédé d'un concert de Amine et Axel Bauer)

Lambersart 13 juillet, 23h, Terrasse du Colysée (précédé d'un lancer de gaufres à 22h30)

Lens 13 juillet, 23h, parking stade Bollaert

Lillers 13 juillet, 23h, au stade du Brûle

Loos 13 juillet, parc du château de la Pierrette, 23h30

Longuenesse 13 juillet, 23h, quartier Maillebois

Marck 13 juillet, à partir de 23h30 au stade Jean-Claude Agneray, rue du Stade

Marcq-en-Baroeul 13 juillet, 23h, à l’hippodrome du Croisé Laroche

Marly 13 juillet, 23h15, place Gabriel Péri

Mons en Baroeul 13 juillet, 23h, stade Félix Peltier

Montigny-en-Gohelle 13 juillet, 23h, gymnase Billoux (précédé de Francky Vincent et ses danseuses)

Mouvaux 13 juillet, 23h, place du cœur de ville

Ronchin 13 juillet, 23h, place de Halle

Roubaix 13 juillet, parc du vélodrome, 23h

Saint Amand les Eaux 13 juillet, 23h, au parc de la Scarpe

Saint-André-lez-Lille 13 juillet, parc municipal, 22h30

Saint-Martin-Boulogne 13 juillet, salle G.Sannier

Saint Saulve 13 juillet, 23h, sur le site de l'étang du Centre Fortier

Seclin 13 juillet, 22h30/23h, sur la drève, rue Roger-Bouvry, face à l’Hôtel de Ville

Villeneuve d'Ascq 13 juillet, plaine Canteleu, 23h

Wattrelos 13 juillet, 23h, parc du Lion

Vendredi 14 juillet

Anzin 14 juillet, 23h, au stade Léo Lagrange (précédé d'un concert d'Amir place Roger Salengro)

Auchel 14 juillet, 23h, sur les friches rue Casimir Beugnet

Berck 14 juillet, 23h, sur la plage

Boulogne-sur-Mer 14 juillet, 23h, tiré depuis la falaise au lieu-dit de "la poudrière"

Calais 14 juillet, 23h, plage

Cambrai 14 juillet, 23h, place Aristide Briand

Carvin 14 juillet, 23h, site Pascal

Comines 14 juillet, 23h

Denain 14 juillet, 23h, théâtre de verdure, parc Emile Zola

Douai 14 juillet, 23h, parc Jacques Vernier

Douchy-les-Mines 14 juillet, 23h, parc Maingoval

Dunkerque 14 juillet, 23h, face à la nouvelle piscine Guynemer, avec Fort-Mardyck et Saint-Pol-sur-Mer

Grande Synthe 14 juillet, 23h, lac du Courghain

Fort-Mardyck 14 juillet, 23h, face à la nouvelle piscine Guynemer, avec Dunkerque et Saint-Pol-sur-Mer

Hellemmes 14 juillet, 23h, parc du centre Gustave Engrand

Hénin-Beaumont 14 juillet, 23h15, espace François Mitterrand

Liévin 14 juillet, 23h, parc Jules Bédard (précédé d'un concert de notre Effi Pezzotta chérie !)

Lille 14 juillet, à partir de 23 h, feu d’artifice du Champ de mars

Lomme 14 juillet, parc urbain

Lys-lez-Lannois 14 juillet, 23h15, Ferme du Gauquier (précédé d'un concert de Zouk Machine)

Marquette Lez Lille 14 juillet, 23h, domaine du Vert Bois

Maubeuge 14 juillet, 23h, place Vauban

Méricourt 14 juillet, 23h, site de l'Arboretum, boulevard Allende

Noeux-les-Mines 14 juillet, 23h, au lac

Outreau 14 juillet, 23h, parc du Mont Soleil

Raismes 14 juillet, grand place

Roncq 14 juillet, 23h, parc Vansteenkiste

Saint-Omer 14 juillet, parvis de la gare avec spectacle à partir de 20h

Saint-Pol-sur-Mer 14 juillet, 23h, face à la nouvelle piscine Guynemer, avec Fort-Mardyck et Dunkerque

Sin-le-Noble 14 juillet, 23h, aux Epis, salle JJ Rousseau

Tourcoing 14 juillet, centre-ville, 23h

Valenciennes 14 juillet, 23h au quai des Mines, rue Magatolli (concert de Martin Solveig en début de soirée)

Wattignies 14 juillet, 23h, Point J-sport

Dimanche 16 juillet

Étaples 16 juillet, 23h, sur la rive opposée du port (en clôture du festival des arts de la rue "Quartiers libres")