Feux d'artifice annulés en Pays de Savoie : "décision incompréhensible" pour les artificiers

Encore un coup d'arrêt pour le monde de la pyrotechnie. Les préfectures de Haute-Savoie et de Savoie ont annoncé de nouvelles mesures pour freiner l'épidémie de Covid-19. Pour éviter les regroupements, les feux d’artifice et les spectacles de pyrotechnie sont interdits.

Nouveau tour de vis en Pays de Savoie. La préfecture de Haute-Savoie a décidé d'annuler les spectacles de pyrotechnie pour les fêtes de fin d'année. Idem pour la préfecture de Savoie. Une décision incompréhensible pour les sociétés pyrotechniques à seulement quelques jours des échéances et un été compliqué à gérer à cause du Covid-19.

"La fin d'année ? C'est 45 % de notre chiffre d'affaires annuel"

À Menthon-Saint-Bernard en Haute-Savoie, l'entreprise d'artifice Euro-Distribution vient de perdre une quinzaine de feux d'artifice. Elle organise les feux dans les stations de ski des Pays de Savoie comme Tignes, Courchevel, ou encore Val d'Isère. Alors que tout était prêt, il faut faire machine arrière, Jean-Paul Zadina, le directeur technique, est désabusé.

"On stocke de la poudre nous ! Pas des carottes ! De ce fait, lorsqu'on vous annonce que vous avez 10, 15 ou 20 feux qui ne se font pas et bien vous allez quand même penser que vous êtes dans l'illégalité totale de stocker de la poudre comme ça. Il faut vous mettre en relation avec les fournisseurs. Il faut rapatrier la poudre, ce qui va forcément engendrer un coût supplémentaire. Tout notre personnel a été embauché. Certains ont demandé des jours à leurs patrons pour travailler à côté puisque ce sont des gens spécialisés qui sont munis d'un certificat de tir et ils pensaient avoir la possibilité de gagner de l'argent en plus. Il faudra envisager que notre perte de chiffre d'affaires va se répercuter sur les sociétés de feux d'artifice qui sont sur les différents départements qui ont cette pénalité."