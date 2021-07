Feux d'artifice, bals, concerts : les festivités prévues en Ile-de-France pour le 14 juillet

De nombreuses festivités sont prévues cette année pour le 14 juillet. Et contrairement à l'an dernier, le public est convié à la fête. A Paris, un concert et un feu d'artifice sont organisés sur le Champ-de-Mars mercredi soir. D'autres festivités sont prévus dans plusieurs villes de la région mardi 13 juillet.

Pour le retour des célébrations du 14 juillet, la mairie de Paris a vu les choses en grand. Un "before show" de DJ sets de 45 minutes est organisé par la radio FIP à partir de 19h30 sur les pelouses du Champ-de-Mars. L'édition 2021 de la fête nationale marque également le retour du concert de l'Orchestre National de France, de la Maîtrise et du Chœur de Radio France. Ce "Concert de Paris" aura lieu à partir de 21h15. Le traditionnel feu d'artifice sera lui tiré depuis la Tour Eiffel et les bassins du Trocadéro à 23h et durera une trentaine de minutes. Les conditions d'accès au Champ-de-Mars restent toutefois strictes puisqu'en plus du pass sanitaire, le port du masque sera obligatoire.

Faire la fête avec précaution

Un retour de la fête qui ne concerne pas que la capitale parisienne. Ailleurs dans la région, différentes animations sont prévues le soir du 13 juillet. A Poissy dans les Yvelines, les habitants pourront profiter d'une soirée dansante sur le thème des années 80. Les participants devront néanmoins être munis d'un pass sanitaire (une précaution adoptée par d'autres villes comme Montmorency, Colombes ou encore Issy-les-Moulineaux). En plus des activités prévues, un stand de dépistage et un stand de vaccination contre le COVID 19 seront installés à côté de la mairie entre 18h et 22h. Une opération menée en partenariat avec l'Agence Régionale de Santé d'Île-de-France.

De nombreuses animations en Île-de-France

En Seine-Saint-Denis, Epinay-sur-Seine, Bobigny mais aussi Aubervilliers proposeront des soirées dansantes en plus du traditionnel feu d'artifice. Si les pompiers de Paris ont annulé leur bal du 14 juillet, les soldats du feu d'autres départements franciliens ont eux fait le choix de maintenir cet évènement. C'est le cas à Evry-Courcouronnes dans l'Essonne, ou la fête se tiendra à partir de 20h.

Un élément continue toutefois de menacer la tenue des festivités : il s'agit de la pluie qui devrait s'abattre toute la journée du mardi 13 juillet sur Paris et ses environs. Les DJ sets du duo William Wilson Doppelgänger et de Bob Sinclar, prévus sur le toit de la grande arche de la Défense ont d'ailleurs été annulés en raison des "conditions sanitaires actuelles et d'une météo incertaine".