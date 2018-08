Monteux, France

La nuit de Monteux s'embrasera samedi à 22h avec un feu d'artifice sur le thème des héros cultes de bande dessinée, notamment Joly Jumper, le cheval de Lucky Luke, le cheval qui parle. Le spectacle pyrotechnique proposera durant quarante cinq minutes des milliers d'effets lumineux. 40.000 personnes sont attendues à Monteux là où la société Ruggierri avait autrefois ses ateliers de fabrication de feux d'artifice.

Une grue de 50 mètres pour tirer les feux d'artifices

Pour la première fois à Monteux, une grue de 50 m sera déployée sur la Plaine des Sports . Thierry Leprêtre, le chef de tir de ce feu d'artifice, doit coordonner la position et l'angle de tir de tous les feux d'artifice : "une structure spécialement conçue tire à l'horizontale de chaque côté à 50 m de hauteur. Des totems montent en façade à plus de sept mètres. Vingt cinq personnes sont nécessaires pour installer deux semi-remorques . Cinq ordinateurs vont tirer le spectacles avec plus de 2.500 ordres de tir qui peuvent déclencher jusqu'à 400 effets. En longueur de cables, j'ai arrêté de compter..."

Thierry Leprêtre "J'ai arrêté de compter la quantité de cables..." Copier

Feux d'artifice samedi 28 août à 22h à Monteux à la Plaine des Sports.

Une grue tirera des feux d'artfice à 50 m à Monteux © Radio France - Philippe Paupert

Cinq ordinateurs pilotent le tir du feux d'artifice de Monteux © Radio France - Philippe Paupert