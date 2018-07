Où voir les feux d'artifice des 13 et 14 juillet 2018 en Ardèche et Drôme ?

Par David Meilhac, France Bleu Drôme-Ardèche

Les feux d'artifice, vous les préférez le vendredi 13 juillet, ou le samedi 14 ? Voici les plus grands rendez-vous pyrotechniques et leurs petits bonus selon les communes de Drôme et d'Ardèche.