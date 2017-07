Feux d'artifice du 14 juillet à Bordeaux et en Gironde : demandez le programme !

Tradition oblige, les feux d'artifice vont se succéder pendant deux jours pour célébrer le 14-Juillet et la fête nationale. Voici l'ensemble des communes et des lieux où vous pourrez assister au spectacle à la nuit tombée ces jeudi et vendredi.

Ça va pétarader dans le ciel de la Gironde pendant deux jours. Pas moins de 57 feux d'artifice sont prévus ce jeudi 13 juillet et ce vendredi 14 juillet à l'occasion de la fête nationale. On vous donne la liste des communes qui vous offrent le spectacle. Tous les feux seront tirés à la nuit tombée entre 22h30 et 23h.

Jeudi 13 juillet :

AMBARES ET LAGRAVE

ARES - depuis la jetée

AVENSAN

BIGANOS - Parc Lecoq

BLANQUEFORT - Parc de Fongravey

CADILLAC - Bord de Garonne

CANEJAN - Parc du centre Simone Signoret

CREON - Allées du boulevard Victor Hugo

GRADIGNAN - Parc de Mandavit

LA TESTE DE BUCH - Port ostréicole Prés Salés Ouest

LE BOUSCAT - Stade des Ecus

LE TOURNE

LORMONT - Place Aristide Briand

MACAU

MARCHEPRIME

MERIGNAC - Stade Robert Brettes

PODENSAC - Parc Chavat

QUINSAC

SAINT ANDRE DE CUBZAC

SAINT DENIS DE PILE - Parc Bômale

SAINT EMILION - depuis la Tour du Roy

SAINT MEDARD EN JALLES

SAINT SEURIN SUR L'ISLE

SALLES

VILLENAVE D'ORNON - Parvis de l'Espace d'Ornon

Vendredi 14 juillet :