Feux d'artifices, défilés... Où fêter le 14 juillet au Pays basque ?

Les feux d'artifice se dérouleront entre le 13 et le 14 juillet au Pays basque.

Défilés militaires, bals et feux d'artifices vont rythmer la journée du vendredi 14 juillet. Que va-t-il se passer dans votre ville ? France Bleu Pays basque fait le point.

Biarritz

À Biarritz , le traditionnel défilé républicain se tiendra sur la Grande Plage à partir de 11h15. Un rafale survolera le promenoir de la Grande Plage et des parachutistes militaires atterriront sur cette dernière.

De 7 heures à 14 heures, la grande plage de la ville sera fermée au public. La baignade et toutes les activités nautiques seront aussi interdites pendant ce laps de temps.

Dans la soirée le port des pêcheurs accueillera un bal de 20 heures à minuit. Au programme : animation musicale avec un DJ. Le feu d'artifice, lui, débutera à 23 heures et sera tiré du Rocher de la Vierge. Pendant le spectacle pyrotechnique, l'accès à la plage restera autorisé, mais la baignade sera interdite entre le Rocher du Basta et la plage de la Côte des Basques, de 21 heures jusqu'à la fin du feu d'artifice.

Bayonne

La ville de Bayonne , elle, organise plusieurs rendez-vous entre cérémonie, soirées dansantes et feu d’artifice pour ce 14 juillet 2023.

Les festivités commenceront à 9h30, avec une cérémonie au monument aux morts. Pendant toute la matinée, différentes activités vont ensuite se dérouler comme l'aubade de l'harmonie de Bayonne au kiosque à musique du jardin René Cassin à 10h30 ou encore un apéritif offert par la ville dans le jardin public vers 11h30.

Dans la soirée, plusieurs lieux vont vivre pleinement ce 14 juillet. De 19h à 21h, sur le carreau des halles se déroulera un apéritif musical. À 20 heures, sur la place de la République, le DJ Steef-Line posera ses platines pour faire danser les Bayonnais. Puis de 21h à 22h30, il sera l'heure du bal sur la place de la Liberté. Ce dernier sera entrecoupé par le feu d'artifice, mais il reprendra de 23h à 00h30.

Le feu d'artifice parlons-en. Il débutera à 22h45 et sera tiré depuis une barge naviguant entre l’Hôtel de ville et le Didam, le centre d'art, sur l’Adour. Le spectacle son et lumière sera assuré par l'artificier local, Paxkal Indo.

Anglet

Pour clôturer ce tour du BAB, à Anglet , les festivités se dérouleront sur deux jours. Le feu d'artifice prévu pour la fête nationale se dévoilera comme à son habitude le 13 juillet au soir, sur les coups de 23 heures, au niveau des Sables d'Or.

Puis une cérémonie aura lieu le vendredi 14 juillet, à 11 heures, sur la place du Général-de-Gaulle à Anglet.

Saint-Jean-de-Luz

À Saint-Jean-de-Luz , sur la place Louis XIV, une animation musicale sera proposée pendant l’apéritif du midi et bal du soir.

Pour le feu d’artifice, nouveauté cette année, ce dernier sera tiré depuis la colline de Sainte-Barbe aux alentours de 23h15, le 14 juillet.

Mais aussi à...

À Cambo-les-Bains , le feu d'artifice sera tiré dans les jardins d’Arnaga, le 13 juillet à 22h30. Dès 20 heures, sur le site, un défilé de masques vénitiens et un concert de l'harmonie de Cambo égayeront le public. Le 14 juillet, se tiendra un bal à la halle Bernadette Jougleux à partir de 22 heures.

À Hendaye , le feu d'artifice commencera à 23h30, le 14 juillet. Il sera tiré depuis le stade Bixente Lizarazu.

Et à Ciboure , le spectacle pyrotechnique, lui, débutera à 23 heures depuis le Fort de Socoa, le 14 juillet.