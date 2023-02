"Feux Mégafeux" à Toulouse : une expo pour apprendre à devenir acteur de sa propre sécurité

C'est une expo pour apprendre à devenir acteur de sa propre sécurité. A Toulouse l'expo "Feux, Mégafeux" qui ouvre ce jeudi 9 février au Quai des Savoirs est une création originale.

"Actes citoyens pour éviter les mégafeux et leurs conséquences dramatiques"

L'expo est en partenariat avec le SDIS 31 (Service Départemental d'Incendie et de Secours de Haute-Garonne). Son directeur Sébastien Verger y voit un excellent moyen pour sensibiliser le public sur le risque de mégafeux : "la population a découvert les mégafeux l'été dernier (avec les incendies en Gironde ndlr)", il explique "le mégafeu c'est un feu avec un phénomène de propagation rapide liée à un désséchement de la végétation intense, un feu qui génère lui même ses propres phénomènes thermiques ". Le directeur du SDIS 31 précise que "quand il y a un mégafeu, il y a d'abord un feu, et que les feux sont à 80% d'origine humaine". Il rappelle donc les gestes de sécurité de base pour éviter les conséquences dramatiques de ces feux : "ne pas aller en forêt pendant les périodes à risque, ne pas faire de barbecue au mauvais moment, faire attention à ses mégots, débroussailler autour des bâtiments".

Le visiteur de l'expo est invité à entrer dans une pièce totalement enfumée

Pour apprendre à devenir acteur de sa propriété, une pièce en plexiglass d'une dizaine de mètres carrés a été spécialement aménagée, elle simule un début d'incendie, le visiteur marche dans une fumée opaque, il prend ainsi conscience de la difficulté à évoluer dans une pièce enfumée. La capitaine des pompiers Magali Fretay explique la marche à suivre : "la conduite à tenir c'est de s'approcher au plus bas du sol pour ne pas être intoxiqué par les fumées, pour pouvoir s'extraire de la pièce, éventuellement se couvrir le visage avec un linge humide et toucher un mur qui va nous guider vers la sortie".

Au sortir de la pièce où un début d'incendie est simulé, tout est factice, jusqu'à l'odeur qui ressemble à s'y méprendre à celle de la fumée. © Radio France - Pascale Danyel

Propagation d'incendie modélisée

Plusieurs bornes interactives jalonnent l'exposition. Il y en a une qui permet de modéliser une propagation d'incendie. Le commandant Thierry Sigwald l'a testée pour nous et y a trouvé un intérêt évident : "beaucoup de personnes ne comprennent pas la chimie du feu et là on a la réalité du terrain, c'est sympa". Le pompier explique ce qu'il fait sur la borne "on a deux écrans et en fonction des paramètres que l'on rentre on peu modéliser porte ouverte/ construction en bois/ sans désenfumage et de l'autre côté la même chose mais avec l'option désenfumage". La diféfrence de propagation de l'incendie est alors flagrante : "d'un côté les fumées se propagent extrêmement rapidement et vous avez des risques de mourir, tandis que de l'autre côté avec du désenfumage l'extraction des fumées se fait par les cheminées donc les fumées se stratifient en partie haute, cela vous permet de dégager rapidement et d'avoir une chance de survie plus importante."

Tunnel immersif

Un tunnel d'écrans permet une expérience immersive qui fourmille d'images et de données chiffrées sur les mégafeux, quelques exemples : les 4,5 millions d'oliviers brûlés en Grèce en 2007, les 85 morts en Californie en 2018

les 3 milliards d'animaux tués ou déplacés en Australie lors des incendies de 2019-2020 et plus près de nous les 320 kilomètres carrés brûlés en Gironde l'été 2022

L'expo Feux Mégafeux dure 9 mois, du 9 février au 5 novembre 2023. Elle est conseillée à partir de 9 ans. Il faut compter 7 euros l'entrée (tarif réduit 5 euros), gratuit les premiers dimanches du mois.