Le "pays comtois" mis à l'honneur de la 34ème édition des Lumières de Noël à Montbéliard

Après les pays de Savoie en 2019, le "pays comtois" est mis à l'honneur par la mairie de Montbéliard pour la prochaine édition des Lumières de Noël à Montbéliard, la 34ème. Elle devrait se tenir du 28 novembre au 24 décembre 2020. Un événement évidemment conditionné par l'évolution de la situation sanitaire en France.

Une réduction du prix des chalets pour les artisans locaux

Un choix local assumé, pour aider les artisans francs-comtois après la crise due au Covid-19. "Il fallait faire quelque chose pour nos commerçants et pour nos artisans. On a quand même un savoir-faire de l'artisanat local qui est très important et c'est dommage d'aller chercher ailleurs ce qu'on a déjà auprès de chez nous", explique Christine Schmitt, adjointe à l'animation, au tourisme et à la vie associative à la mairie de Montbéliard. Une réduction de 10% du prix des chalets a d'ailleurs été décidée pour faciliter l'implantation des artisans locaux.

Sur les 165 stands du marché de noël, 72 seront tenus par des artisans de Franche-Comté. Ils s'articuleront autour de la gastronomie (fromages et charcuteries), des alcools (anis de Pontarlier, absinthe, etc.), mais aussi de l'horlogerie ou du travail du cuir et du bois. Faire le choix du local c'est aussi prendre moins de risques en vue de l'évolution de la crise sanitaire. "C'est dangereux de mettre un pays étranger à l'honneur parce qu'on ne sait pas si les frontières seront ouvertes d'ici là", affirme Christine Schmitt.

Quelles solutions en cas de reprise de l'épidémie ?

Cette évolution est prise en compte par Marie-Noëlle Biguinet, la maire de Montbéliard, qui avoue travailler sur plusieurs plans en cas de reprise de l'épidémie. "Ça peut être une extension du marché de Noël sur des places, qui, jusqu’à présent, ne recevaient pas d'artisans pour manger ou pour vendre des produits. Ça peut aussi être un certain nombre de chalets en moins. Tout est possible, du pire au meilleur", détaille Marie-Noëlle Biguinet.

Au-delà de l'évolution de la crise sanitaire, c'est celle du nombre de personnes maximum autorisée qui est scrutée. Actuellement elle est de 5.000. Or, lors des pics de fréquentations du marché de noël de Montbéliard, il peut y avoir 10.000 personnes simultanément dans les rues de la cité des Princes.

L'année dernière, les Lumières de Noël ont accueilli en tout 500.000 personnes, soit une hausse de la fréquentation de 16% par rapport à 2018.