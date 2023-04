Fiancés en herbe au Broc : c'est quoi cette opérette créée à Nice?

loading

Apprendre Le Corbeau et le Renard... pfff!

Nina et Léo sont deux enfants d'une dizaine d'années à qui leur instituteur essaie désespérément de leur faire apprendre Le Corbeau et le Renard, la célèbre fable de La Fontaine. Une fois seuls dans la salle de classe, l'imagination des deux enfants prend vite le dessus sur leur concentration.

Des enfants libérés de leur devoirs d'écoliers

Ils s'imaginent alors libérés de leur devoirs d'écoliers et de leur condition d'enfants à qui l'on donne des ordres. Évidemment, quand le maître (d'école pas Corbeau) revient, la fable n'est toujours pas sue et les deux écoliers vont devoir redoubler de malice et de stratagème pour réciter (quand même) quelque chose.

Une soprano, un ténor, un baryton

Les trois personnages sont interprétés par une soprano, un ténor, un baryton qui se fait également instrumentiste. Sur la forme : c'est un spectacle où on ne sait plus très bien si l'on chante ou si l'on parle. Une opérette, une vraie. Vive et légère, comme les rires d'enfants.

