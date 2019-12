Fiera di a Castagna in Bucugnà : la renaissance de l’arbre à pain

Corse, France

« A fiera di a Castagna », existe depuis 1982. Une foire rurale et populaire, qui attire chaque année en moyenne une foule de 15 000 visiteurs et pas moins de 150 exposants.

Un temps fort pour le monde agricole

Un temps fort surtout pour la filière castanéicole, qui va mieux désormais. La lutte contre le cynips, ce parasite qui ravage les châtaigniers, porte enfin ses fruits. Pour preuve : la foire de Bocognano ne comptait plus que 2 producteurs de farine de châtaigne l'année dernière, cette fois-ci, ils seront une dizaine.

La farine de châtaigne : produit star de la fin d'année

Le produit au centre de toutes les attentions ce week-end sera bien la châtaigne et la farine de châtaigne. Une denrée, on le sait, de plus en plus rare et donc de plus en plus chère. La filière se porte mieux, après avoir lutté de longues années contre le virus du châtaignier, le cynips, les premiers effets des traitements se font voir. Les productions repartent à la hausse. Mais pour aider davantage la châtaigneraie à repartir, les professionnels vont présenter ce week-end leur manifeste "Per a Rinascita di u Castangnetu Paisanu".

