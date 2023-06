"Fierté et soulagement" : Francis Huster aux 25 ans du conservatoire des broderies de Lunéville

Un 25e anniversaire pour le conservatoire des broderies de Lunéville. Ce dimanche 18 juin 2023, l'établissement désormais au rayonnement international l'a fêté avec un invité de marque : le comédien Francis Huster qui s'est également produit au théâtre de Lunéville l'après-midi, est le parrain du conservatoire depuis qu'il a rencontré il y a une vingtaine d'années la famille Rémy dans un théâtre parisien.

"Ils sont venus à des représentations. Un jour ils m'ont abordé en me racontant leur rêve", se souvient Francis Huster. "On commençait le projet, il est tombé sous le charme parce que on a insisté. Et puis il avait le souvenir de sa maman, elle était couturière", rajoute Maryvonne Rémy, présidente et fondatrice du conservatoire des broderies de Lunéville. Un parrain très présent : "Il nous a aidé dans des moments difficiles, le feu dans le château, le Covid, etc. Il a fallu se relever, et il a toujours eu le moment pour nous dire de ne pas baisser les bras."

"Je suis fière pour Lunéville et pour les Lunévillois"

L'établissement comporte une partie musée, avec une exposition. Mais aussi une école, pour apprendre par exemple la fameuse technique du "point de Lunéville" dans la partie école de broderie. La technique est inscrite au patrimoine culturel immatériel de l'Unesco , les cours attirent à l'international. "Pour le patrimoine culturel immatériel de l'Unesco, Francis Huster a accentué la lettre de soutien avec tous les élus du secteur", souligne Maryvonne.

"Ce conservatoire des broderies est un exemple d'ouverture sur les autres puisqu'il y a des élèves qui viennent du monde entier. Je suis là pour rendre hommage, à ceux qui ont permis que ne disparaisse pas cet art français qu'est la broderie. C'est une fierté et un soulagement, je ne m'étais pas trompé en les soutenant", sourit Francis Huster.

Quand Maryvonne a crée le musée il y a 25 ans, elle ne s'imaginait pas l'ampleur que l'établissement prendrait. "Je suis partis de zéro, j'avais des costumes, mes mannequins, mes robes au début et on les a installé dans le château, c'était ma collection privée. Aujourd'hui les gens viennent du monde entier pour apprendre. Ils savent qu'il y a le TGV. Je suis fière pour Lunéville et pour les Lunévillois et le territoire. Lunéville a retrouvé ses lettres de noblesses avec la broderie."

Le conservatoire des broderies se trouve dans l'aile sud du château de Lunéville, et est ouvert tous les jours sauf le mardi de 14h30 à 17h30. Entrée libre.