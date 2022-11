"Fiesta Latina" sous le chapiteau du cirque Georget à Luynes

A partir de ce samedi 3 décembre avec 2 spectacles à 14h30 et 19hoo, vous allez vivre sous le chapiteau du cirque Georget une grande "Fiesta Latina" avec le nouveau spectacle du Cirque de Noël.

Un spectacle qui sera joué jusqu'au 30 décembre à Luynes au parc des Varennes. Dans ce village du cirque de Noël qui ouvrira ce samedi à partir de 11h00, vous attend une grande fête foraine, un bar à huîtres, des ardoises de charcuteries Corse pour vous restaurer sur place. Pour les plus jeunes pop corn et barbe à papa à gogo.

Ce samedi, c'est donc le coup d'envoi de cette grande « Fiesta Latina » avec pour la quarantaine de représentations,23 artistes en piste, 3 musiciens dont l'un des percussionnistes de Gloria Estefan, 8 danseurs et danseuses qui arrivent tout droit du Brésil.

France Bleu Touraine vous invitera à participer à une grande soirée le 15 décembre à 19h30. Écoutez votre radio pour gagner vos places. Vous pourrez aussi assister en direct à l'émission "J'serais pas étonné qu'on ferme" de 17h à 18h30, animée sous le chapiteau par Alain JOLY et ses chroniqueurs et avec la présence exceptionnelle de Christophe Malavoy comédien et auteur du livre "Le Misanthrope de Meudon".