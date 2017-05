Filansen vous présente son nouvel album "Issue de secours"

Le chanteur dijonnais "Filansen" présente "Issue de Secours" dés le 12 mai. Interviews et live sur France Bleu Bourgogne.

Filansen vous présente "Issue de Secours" ce vendredi 12 mai. De l'écriture à la musique, du studio à la scène, découvrez son quatrième album.

Entrez dans l'univers Filansen

Depuis tout petit, Philippe (c'est son vrai prénom !) baigne dans les musiques. Et depuis toutes ses années où il joue et chante, il a construit son univers variété française. Et c'est dans cette veine qu'il a écrit "Issue de Secours".

"C'était une évidence pour moi de faire de la variété française" - Filansen

L'acrostiche, une contrainte en plus dans l'écriture

L'acrostiche, c'est une forme poétique qui fait que l'on peut lire un mot en lisant les premières lettres d'une suite de vers. Filansen a utilisé cette technique pour quelques-unes de ses chansons.

"Ça nous oblige à écrire autrement, et c'était génial" - Filansen

Filansen dans le grand studio de France Bleu Bourgogne - Cyril Hinaut

Ecoutez Filansen en live sur France Bleu Bourgogne :

Le vendredi 5 mai, Filansen est venu joué 3 morceaux de son nouvel album "Issue de Secours" en live dans le grand studio de France Bleu Bourgogne.

Issue de Secours

Vieillir

Merci

Les prochaines dates de Filansen :

Réécoutez en intégralité l'émission du vendredi 5 mai 2017 :