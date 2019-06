VIDEO - Le réalisateur Nicolas Vanier en tournage dans le Gard rhodanien pour son film "Poly"

Montclus, France

Montclus dans le Gard rhodanien. 200 habitants, l'un des plus beaux villages de France. C'est l'une des communes choisies par le réalisateur Nicolas Vanier pour tourner son dernier film "Poly". Poly, pour les plus anciens, c'est ce feuilleton télévisé écrit et réalisé par Cécile Aubry dans les années 60. Une époque que Nicolas Vanier a également retenu pour son film. C'est une petite fille en revanche qui joue le rôle tenu par Mehdi dans le feuilleton. L'histoire est celle de Cécile, 10 ans qui déménage dans le sud de la France avec sa mère, Louise, jouée par Julie Gayet. Lorsqu'un cirque de passage s'installe dans le village, Cécile découvre que Poly, le poney vedette est maltraité. Elle décide de le protéger et d'organiser son évasion. A l'affiche également, François Cluzet et Patrick Timsit. "Moi j'ai passé toute mon enfance au milieu des chiens et des chevaux confie Nicolas Vanier, ça me fait plaisir de continuer un peu l'histoire entre Cécile Aubry et moi-même."

"La relation de l'homme à la nature"

" Il y a dans ce film, la relation de l'homme à l'animal. C'est un sujet d'actualité. C'est aussi la relation de l'homme à la nature, poursuit Nicolas Vanier. Tourner ce film dans les années 60 permet peut-être aussi d'offrir la possibilité à certains de regarder dans le rétroviseur."

Des habitants très coopérants

C'est en avril que l'équipe du tournage (près de 80 personnes) s'est installée dans le Gard rhodanien pour les repérages. Les communes ont toutes joué le jeu. Goudargues a mis à disposition une salle pour le stockage des costumes. A la Roque-sur-Cèze, c'est un véritable studio de cinéma qui a été construit dans une maison. Montclus a séduit par son authenticité.

"Il y a un gros travail de préparation qui est indispensable et qui consiste à expliquer aux personnes ce qui va se passer. Et surtout, qu'il s'agit d'un travail de collaboration. Le film doit se faire avec les gens. Ils ont tous ouverts leur porte."

3000 nuitées sur place

Au total, 32 lieux de tournage, 56 décors et une manne économique non négligeable pour le Gard rhodanien. L’équipe technique du film loge en effet sur place depuis fin avril. 42 gîtes, 5 hôtels et 3 chambres d'hôtes ont été réservés ce qui représente environ 3000 nuitées. La saison a bien commencé pour les professionnels locaux du tourisme. Le tournage lui, doit s'achever fin juin. Le film "Poly" lui sera sur les écrans en 2020.

Retour aux années 60 à Montclus © Radio France - Sylvie Duchesne

Nathalie et Magali, figurantes pour la première fois © Radio France - Sylvie Duchesne

Le cirque de Poly © Radio France - Sylvie Duchesne