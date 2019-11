FILM - Quand des chercheurs traversent les Alpes en armure, équipés comme des soldats de François 1er

Les "Rencontres Montagnes et Sciences" ont lieu ce vendredi et ce samedi au Palais des sports de Grenoble. L'occasion de découvrir un film étonnant sur l'aventure de chercheurs grenoblois : en juillet dernier, ils avaient traversés les Alpes, équipés comme des soldats de l'époque de François 1er.

Grenoble, France

Stéphane Gal est historien, enseignant et chercheur à l'Université Grenoble-Alpes. Bien sûr, il est incollable sur Marignan et la bataille de 1515. Si l'on connaît (souvent) la date et le lieu, on se souvient rarement que cette bataille opposait le roi François 1er aux Suisses, à qui il disputait le Duché de Milan.

Ce dont on se souvient encore moins, c'est une histoire qui s'est déroulée avant la bataille "pendant le mois d'août, lors de la traversée des Alpes de François 1er en armure" explique Stéphane Gal. Pour étudier cette période, en juillet dernier, Stéphane Gal a reconstitué cette traversée en revêtant lui-même l'armure pour traverser le col de Mary, en Ubaye, dans les Alpes de Haute-Provence.

Bras limités, épaules cisaillées, respiration comprimée

"C'est difficile, ça pèse 20 à 40 kilos selon les armures" détaille-t-il "c'est très contraignant car les bras sont limités à 45% à peu près. Le poids de la cuirasse cisaille les épaules, pèse sur la cage thoracique et empêche presque la respiration (...), donc ça demande un effort supplémentaire. Lorsque les jambes sont prises dans l'armure, ça demande un effort pour se soumettre à la pente" se souvient Stéphane Gal. "Toutes les difficultés inhérentes à la marche en montagne sont accentuées par le port de l'armure".

Véritable performance sportive

A l'époque c'était un véritable exploit pour François 1er et ses 40.000 hommes. On parlerait aujourd’hui d'une performance sportive qu'on a d'ailleurs pu mesurer : "ça dépasse l'anecdote de FRançois Ier qui explique être en armure dans la montagne" explique Stéphane Gal, "en l'ayant expérimenté, on s'aperçoit que François Ier n'a pas exagéré. On s'est aperçu que, très vite, le taux d'acide lactique montait à six millimoles par litre, voire beaucoup plus, autour de 8,5 au niveau du col. Ça voulait dire qu'on faisait un effort qui nous demandait de puiser dans nos réserves" continue Stéphane Gal, "le rythme cardiaque augmente également, il était autour de 130 battements par minute et avec des pointes autour de 155".

Cette aventure scientifique hors du commun a donc fait l'objet d'un film, intitulé "MarchAlp, des Chevaliers dans la montagne". Il est à découvrir lors des "Rencontres Montagnes et Sciences" et sera projeté ce vendredi 8 novembre à partir de 13h00, au Palais des Sports de Grenoble.

→ Découvrez tout le programme des"Rencontres Montagnes et Sciences"