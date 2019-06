Une poule, un agriculteur et Cyrano de Bergerac à l'affiche de Roxane ce mercredi

Corlay, France

Un agriculteur qui lit du théâtre à ses poules, une petite ferme bio qui se retrouve en difficulté à cause d'une grosse coopérative, et une passion qui pourrait bien sauver l'exploitation : c'est l'histoire de Roxane, le premier film de la réalisatrice Mélanie Auffret, qui sort ce mercredi 12 juin.

Un film tourné en Centre-Bretagne

Le long-métrage a été tourné en partie à Corlay, dans les Côtes d'Armor. C'est là qu'habite une partie de la famille de la réalisatrice. Et c'est un Breton, l'acteur Guillaume de Tonquédec, qui joue le rôle de Raymond, le personnage principal. "C'est un très joli personnage, parce qu'il est obligé de trahir son secret pour sauver sa ferme, son exploitation, sa famille et son couple. Donc c 'est un personnage qui me touche énormément. Et aussi parce que c'est un petit, un petit bonhomme, il ne sait pas comment faire. Il est écrasé par un système qui est celui des grosses coopératives".

Un personnage qui ressemble à Guillaume de Tonquédec

Pour la survie de sa ferme, Raymond va donc se mettre en scène dans des vidéos, pour tenter de faire le buzz sur les réseaux sociaux, et dévoiler sa passion pour le théâtre. Une situation qui touche particulièrement Guillaume de Tonquédec : "Bien que ça ait été très difficile, j'ai réussi à faire un métier où j'utilise les mots tous les jours, et les grands textes et les grands auteurs qui ont sauvé ma vie littéralement. Le personnage évidemment avait une résonance en moi très forte. Je comprenais complètement ce Raymond Leroux, son amour pour la littérature et son secret aussi"

Raymond, c'est un taiseux, c'est un timide, donc il y avait beaucoup de résonances avec moi" - Guillaume de Tonquédec

Un film-hommage aux paysans

Le thème de la crise de l'agriculture a aussi séduit l'acteur : Mélanie Auffret dresse "un portrait des agriculteurs, de l'agriculture en France, des paysans" détaille Guillaume de Tonquédec. "J'aime beaucoup ce mot. Il y a un message dans ce film, qui est la détresse des agriculteurs."