FILMS - Les aventuriers à Dijon du 5 au 8 octobre

Du 5 au 8 octobre aux cinémas Darcy et Olympia à Dijon, a lieu le festival "les écrans de l'aventure". Au programme de très beaux films d'aventuriers et des souvenirs d'expéditions uniques à partager. C'était le cas toute la semaine entre 7h et 9h avec trois belles rencontres.

Aventurier = étranger ?

Vincent Hanrion vit à Savigny-lès-Beaune mais préfère pédaler sur son vélo à l'autre bout du monde et projeter des films grâce à une dynamo unique en son genre. Sa première destination a été le Sénégal. Pour le festival "Les écrans de l'aventure", il a choisi de nous présenter son film de voyage "L'étranger et l'enfant Peul". Se sent-on toujours étranger quand on est aventurier ?

Des bretons et leurs surfs au Gabon

Ewen Le Goff et Aurélien Jacob, deux surfeurs bretons sont venus avec leur film "Lost in the Swell" qui nous raconte trois mois de voyage sur la côte sauvage du Gabon, trois vélos et trois planches de surf. Comment ont-ils sélectionné ces vagues jamais surfées ?

Une traversée du Pôle Nord

Sébastien Roubinet est un aventurier du froid. Cette année, il ne présente pas de film mais bien des histoires incroyables sur ses expéditions au Pôle Nord à bord d'un voilier entre eau et glace. Point de départ, l’Alaska et point d'arrivée Spitzberg. Mais que va-t-il chercher là-bas ?