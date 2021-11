FIMU 2022 à Belfort : retour du festival le weekend de la Pentecôte mais sans le lundi férié

Le FIMU 2021 en mode COVID à peine terminé à la mi-septembre cette année, que l'on se projette déjà sur celui de 2022. La 35ème édition revient l'an prochain à ses dates habituelles du weekend de la Pentecôte au début du mois de juin. Mais la grande nouveauté, annoncée ce jeudi à la presse, est l'abandon du festival le lundi férié ! L'événement reste sur 3 jours mais du vendredi au dimanche. Les organisateurs se sont rendus compte que le lundi férié n'attirait pas assez de monde, beaucoup moins que les autres jours. D'où cette décision de débuter avec une programmation complète dès le vendredi soir. Pour cette 35 édition, le Liban sera à l'honneur avec comme parrain, le musicien Franco-Libanais, Bachar Mar Khalife.

Moins de monde le lundi

Delphine Mentré, adjointe à la culture et au patrimoine à la mairie de Belfort, justifie ce choix de ne plus étendre le FIMU jusqu'au lundi férié "Ce n'est pas une décision prise à la légère, on l'a constaté depuis quelques éditions, le lundi, il y a moins de monde, le public en avait déjà bien profité du vendredi au dimanche, pour peu qu'il pleuve, il n'y avait plus personne le lundi, on avait parfois des artistes qui jouaient devant un public peu présent, et quand on fait venir les gens de loin, c'est un peu dommage ... et puis, beaucoup de groupes étrangers devaient repartir dans leurs pays dès le dimanche parce que le lundi n'est pas un jour férié chez eux, ce qui fait qu'on avait du mal à proposer une programmation complète le lundi" assure l'élue.

Le pari du vendredi

Le FIMU 2022 aura donc lieu du vendredi au dimanche "On s'est rendu compte également que les gens venaient dès le vendredi soir, on a un peu initié ça cette année en septembre pour pallier l'absence de jour férié" explique Delphine Mentré. "Et le vendredi, ça marche bien, donc on s'est dit, on remplace le lundi par le vendredi avec les 16 scènes ouvertes, et les premiers concerts dès 18h, ou même avant, l'horaire est encore en réflexion, mais pour que les spectateurs arrivent vraiment dès le vendredi pour réellement lancer le festival (sans oublier le "hors-piste" du jeudi soir)."

Le Liban à l'honneur ...

Après le Brésil en invité d'honneur cette année, ce sera le tour du Liban en 2022 avec le multi-instrumentaliste Bachar Mar Khalife en parrain. "C'est un choix artistique, c'est un pays qui une richesse musicale folle, et nous, on veut aller au-delà de l'imagerie populaire sur le Liban, et montrer toute l'étendue de la force de ce pays. En plus, on a des liens forts avec le Liban, avec des festivals en train de se créer là-bas, qui partagent les mêmes valeurs." commente Mathieu Spiegel. Le directeur du FIMU se dit également heureux de retrouver un festival comme avant le COVID "On aura trois jours pleins, du vendredi au dimanche, où on pourra réellement fêter la soirée de clôture le dimanche contrairement au lundi férié qui nous empêchait de vraiment finir en beauté. Et puis, on va revenir à plus d'une centaine de groupes, plus d'un millier de musiciens du monde entier, environ 200 concerts sur nos 16 scènes."

... et retour d'un festival "ordinaire" ou presque

Déjà une quinzaine de groupes étrangers, qui n'avaient pas pu venir cette année car non vaccinés, sont à l'affiche du FIMU 2022 alors que l'appel à candidatures est lancé jusqu'au 3 janvier, des jurys de sélection désigneront ensuite les heureux élus, la programmation finale sera annoncée au printemps. Le pass sanitaire en vigueur cette année, pourrait néanmoins, être encore imposé pour l'édition 2022 puisque les députés ont rétabli la possibilité d'y recourir jusqu'au 31 juillet prochain.