FIMU 2023 : le festival de Belfort cherche toujours son nouveau directeur

Le FIMU 2023 approche à grands pas ! La 36ème édition du Festival international de Musique universitaire aura lieu à Belfort du 25 au 28 mai . Les bénévoles sont à pied d'œuvre, mais il y a aussi un chantier qu'on ne voit pas : le recrutement du nouveau directeur du festival. Cinq mois après le départ de Matthieu Spiegel , qui dirige désormais le Moloco à Audincourt, l'offre de recrutement n'a pas encore permis de trouver la perle rare, et a donc été prolongée.

"Prendre le temps et faire ça correctement"

"On a au un premier jury, mais il y a pas mal d'enjeu sur ce poste", explique David Houzer, directeur de l'action culturelle de la ville de Belfort et directeur du FIMU par intérim. Il affirme vouloir "prendre le temps et faire ça correctement, pour avoir la meilleure direction possible pour les années futures."

"Il faut savoir que globalement, dans l'Est de la France, mais même plus largement en France, c'est assez difficile de recruter sur les postes de direction dans les milieux de la culture", précise David Houzer. Le prochain jury devrait se réunir début juin pour désigner un directeur ou une directrice.