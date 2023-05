FIMU 2023 : tout savoir sur la 36e édition du festival à Belfort

Top départ pour le FIMU à Belfort ! La 36e édition du Festival international de musique universitaire secoue la cité du lion jusqu'au 28 mai. Au programme : 101 groupes, soit près de 1 200 musiciens, répartis sur 14 scènes, dont deux scènes France Bleu, place Corbis et à l'Atria (voir plan ci-dessous ).

22 scènes sont réparties dans toute la ville de Belfort - FIMU

Le Canada est l'invité d'honneur du festival cette année. Il est représenté par le parrain de l'édition, Émile Bilodeau. Au total, les artistes viennent de près de 30 pays différents. Leur accueil est assuré par l'équipe de 300 bénévoles qui sont à pied d'œuvre depuis des semaines. France Bleu les met à l'honneur dans l'émission 100% reportages , consacrée à la préparation du festival.

Évidemment, l'affluence de monde et l'effervescence des concerts va perturber un peu la circulation. L'équipe du festival précise que "le stationnement restera possible dans le secteur Est de la Vieille Ville, autour du parking du Rosemont et de la rue de la Grande Fontaine notamment". Les riverains sont invités à se garer sur les voiries et parkings périphériques, en particulier dans le secteur de la Cité des Associations, sur le parking de l’Epide, le Parking Bauer et le parking Rouget de Lisle.

