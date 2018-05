Belfort, France

_"Je veux remercier Dieu pour tout ce que les poubelles m'ont apporté."Quand il évoque les déchets, l’artiste burkinabé Sahab Koanda, à la tête du groupe Kokondo Zaz, prend des airs de prophète. Ce sont ses "diamants, ses euros, son trésor",_ insiste-t-il.

Sahab Koanda sait aussi bricoler des radios avec une boîte de café © Radio France - Caroline Félix

Car les détritus sont la matière première de son art. Quand il a commencé la sculpture il y a 20 ans, il n'a pas choisi la glaise ("cela avait déjà été fait"), ni le bois (il ne pouvait pas se résoudre à couper des arbres).

Le Burkinabè a donc choisi les déchets. "Ils sont partout en Afrique. _Il faut les transformer en oeuvre d'art ou en musique pour ne pas se laisse bouffer par tous les détritus._"

En 2011, ce passionné d'Alpha Blondy et de Michaël Jackson a décidé de les faire résonner entre eux.

Le tour des déchetteries du département

C'est donc avec Kokondo Zaz, un ensemble de sept musiciens, qu'il vient se produire sur les scènes du FIMU de Belfort. Le groupe de musiques traditionnelles jouera quatre fois pendant le festival.

Les deux frères ont trouvé leur bonheur dans les déchetteries de Danjoutin et de Châtenois et à l’Emmaüs de Montbéliard © Radio France - Caroline Félix

L'instrument n'est pas encore prêt. Il est construit avec ce qu'ont récolté ces derniers jours Sahab et son frère Aristide dans les déchetteries de Danjoutin et de Châtenois-les-Forges. Ils sont arrivés en France une semaine avant les musiciens pour bricoler l'instrument.

"Tous les sons peuvent devenir de la musique"

Leurs trouvailles sont stockées dans une salle de l'école d'art Jacot. Un tas de casseroles, de bambous (qui servira de baguettes aux musiciens) et de boîtes. On y trouve aussi une valise, un sèche-cheveux et un cadre de vélo, qui permettra de suspendre la machine à musique.

tous les bruits qui nous entourent ont simplement besoin d'être ordonnés, filtrés, sonorisés, pour que ça devienne de la musique - Sahab Koanda

Pour l'instant, la "machine à musique" est juste un grand cadre en acier. Mais d'ici quelques jours, elle ressemblera à l'instrument de la vidéo ci-dessous. Il est resté au Burkina Faso car intransportable par avion.

Kokondo Zaz, les 17, 18, 19 et 21 mai au FIMU de Belfort. Plus d'infos sur le site du FIMU.