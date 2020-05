Fin de confinement pour le Mont-Blanc : le téléphérique de l'Aiguille du Midi devrait rouvrir le 16 mai

Le Mont-Blanc déconfiné ! Au prix de conditions sanitaires drastiques, vont reprendre du service le téléphérique de l'Aiguille du Midi , le plus haut de France - près de 900.000 visiteurs par an - et le train de Montenvers.

Mathieu Dechavanne, le PDG de la Compagnie du Mont-Blanc, évoque des conditions "asiatiques" à savoir : masques obligatoires, prise de température avec des bornes électroniques, capacité des cabines réduite de moitié.

Des conditions drastiques

➥ A partir du 16 mai, les week-ends seulement, pour commencer.

➥ Passage obligatoire devant les bornes de prises de température avant d'embarquer. "Si la température dépasse ce qui est autorisé, la personne ne pourra pas monter dans les cabines."

➥ La Compagnie a acheté 100.000 masques. "Venir avec son propre masque est préférable, mais nous pourrons en fournir." explique le PDG.

➥ Dans les bennes du téléphérique, on sera 30 au lieu de 80. Pour le Montenvers, alors que la capacité maximale est de 200 personnes, elle sera limitée à 80.

Le Montenvers © Maxppp - maxppp

Une remise en route hyper locale

La Compagnie encourage la réservation par internet pour limiter les passages en caisse. Les réservations devraient être ouvertes quelques jours avant, autour du 13 mai, la Compagnie précisera la date dans un communiqué de presse.

Cette réouverture se fera sous réserve que la Haute-Savoie soit en vert sur la carte de la circulation du virus - ce qui est le cas actuellement même si le taux d'occupation des lits de réanimation place le département en orange pour la carte de synthèse. La reprise est évidemment suspendue aux décisions finales du gouvernement.

Comme les déplacements seront limités à 100 kilomètres, Mathieu Dechavanne s'attend à une clientèle très locale pour commencer. Le PDG est prudent : "Il s'agit de relancer la machine économique, de repartir. Depuis la fermeture, nous travaillons en permanence avec les salariés - 500 en pleine saison - et les comités d'hygiène et sécurité pour garantir des conditions de reprise avec un haut niveau de qualité de service pour le client, et surtout une protection sanitaire maximale. En juin, on espère ouvrir plus de jours par semaine. Nous verrons bien l'évolution de l'épidémie en France."

Et pour les habitants des pays de Savoie, si la reprise se confirme, il y a une vraie opportunité de profiter du site fantastique... sans les flux de touristes.