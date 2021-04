Terrible désillusion pour le Cantalien Luc Laversanne. Repêché par Vianney la semaine dernière, il a finalement été éjecté au profit d'un autre repêché, et quitte le télé-crochet musical de TF1.

Fin de l'aventure The Voice pour le Cantalien Luc Laversanne

"C’était insoutenable. Je savais que je n’avais pas la garantie de conserver ma place pour la suite de la compétition mais partir de cette façon-là, c’est ignoble". Luc Laversanne, né à Saint-Flour, était amer, hier, à la sortie de la deuxième soirée des battles. Et pour cause : il a été victime de ces règles impitoyables et d'un coach qui a dû faire des choix.

Le Cantalien avait été éliminé en battles, la semaine dernière, par Marc Lavoine, son coach d'origine, mais Vianney avait décidé de le repêcher. Sauf que sa place n'était pas garantie : il fallait que Vianney décide de ne repêcher aucun autre talent lors de la suite de l'aventure pour que Luc Laversanne accède aux K.O. Ce scénario ne s'est pas produit et le chanteur de trente ans, dont l'histoire avait ému, quitte donc l'aventure musicale de TF1. "Je suis déçu, un peu en colère contre Vianney. Il m’avait repêché, c’est quelqu’un de sensible, je ne pensais pas qu’il récidiverait, mais il l’a fait", a-t-il déclaré, avant de préciser : "Je sais que je suis capable de surpasser mes limites. Il y a de très bons commentaires sur mes prestations."

