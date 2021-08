Fin de la campagne d'été de fouilles sur le site de Grand

Une dizaine d'archéologues d'étudiants et de spéléologues bénévoles ont fouillé entièrement un puit mis au jour l'année dernière à proximité des remparts nord. Des éléments de la vie quotidienne et de l'environnement de l'époque antique ont été révélés.

Des pollens, des fragments de branche parfois taillés, des graines et des noyaux, conservés dans l'eau ont été collectés et remontés au fur et à mesure de la descente à 8 mètres de profondeur. Des témoins de la vie pastorale entre les 1er et 3eme siècles de notre ère, date de la construction de l'ouvrage. Ce que les scientifiques appellent le paléo-environnement.

D'autres éléments de la vie quotidienne des habitants de Grand à l"époque gallo-romaine ont été trouvés. 1 pièce de monnaie à l'effigie de l'empereur Constantin, des épingles en os et surtout des objets en bois exceptionnels. Notamment un seau en feuilles de chêne et une petite boîte qui pouvait servir de contenant a des onguents et que les spécialistes appellent une pixide.

Les objets remontés vont être nettoyés, étudiés et restaurés avant leur exposition dans l'espace-musée de Grand. Une nouvelle campagne de fouilles financée conjointement par le Conseil départemental des Vosges et le Ministère de la culture aura lieue l'année prochaine axée notamment sur les voies de circulation urbaine.