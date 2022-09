Fin de la conquête de l'Ouest pour La Valise à Cheval de Mézières-sur-Ponthouin

La Valise à Cheval, maison d'hôtes atypique figée dans le Far West américain de 1881, est à vendre. Les propriétaires l'ont annoncé le vendredi 16 septembre 2022 : la fin d'une conquête de l'Ouest commencée il y a six ans à Mézières-sur-Ponthouin (Sarthe).

Saloon, prison du shérif, ferme de l'Ouest : la maison d'hôtes insolite La Valise à Cheval, à Mézières-sur-Ponthouin (Sarthe), est en vente. Les propriétaires, Garrett et Kate Laval, l'ont annoncé vendredi 16 septembre 2022.

"On vend l'endroit pour 450 000 euros, informe Garrett. Les deux hectares avec tous les équipements et décors inclus." Les deux époux avaient lâché leurs carrières de cadre supérieur et de comptable pour acheter ce bien. Après des travaux et avoir chiné des pièces type "Far West" de la fin du 19eme siècle : ils avaient ouvert en 2016.

Ni colère, ni amertume

Attraper une (fausse) vache au lasso, tirer à blanc avec un Colt, danser la country après avoir mangé au saloon : La Valise à Cheval est unique dans le département. Mais Garrett et Kate ont vite décidé de le vendre. "On a envie d'aller plus loin dans l'écologie et de vivre dans une maison auto-suffisante", explique Garrett.

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

"On ne part pas parce que ça ne marche pas, ou qu'on en a marre, clarifie l'homme qui ne se sépare jamais de son chapeau de cow-boy. Il n'y a ni colère, ni amertume." Ils organiseront d'ailleurs une fête de départ avec leurs nombreux prestataires (magicien, organisateurs de rodéos, groupe de musique) et fidèles clients.

Revendre clef en main

Pour les habitués déçus de la fin de l'aventure, le couple tient à les rassurer : "La priorité, c'est de trouver des repreneurs qui rachèteront l'endroit tel quel, clef en main." Kate et Garret sont prêts à accompagner les nouveaux propriétaires dans l'organisation des activités et des événements.

Pour le moment, rien ne presse. La Valise à Cheval a prévu d'organiser des soirées spéciales dans le saloon pour Thanksgiving (fête traditionnelle aux Etats-Unis N.D.L.R) et le Nouvel An. Ils espèrent avoir vendu début 2023. Pour le moment, l'un de leurs acheteurs prometteurs est un ancien client.