Fin de la jauge de 5.000 personnes pour les spectacles, l'optimisme gagne les patrons des salles caennaises

Le ministère de la Culture a annoncé ce mardi que les spectacles de plus de 5.000 personnes seraient à nouveau autorisé dès le 1er septembre. Une annonce qui fait réagir les responsables des salles de concert dans l'agglomération caennaise dont le Zénith de Caen et le Big Band Café à Hérouville.

Les rassemblements de plus de 5 000 personnes pourront reprendre au 1er septembre 2020. L'annonce a été faite ce mardi par le ministère de la Culture. Une annonce qui était très attendue par le secteur du monde du spectacle durement touché par la fermeture des salles décidée au début du confinement et dont l'assouplissement des règles a empêché beaucoup de structures de rouvrir leurs portes. Les réouvertures seront même possible dès le 15 août sur autorisation préfectorale selon certaines conditions. Une possibilité qui n'intéresse pas vraiment les grandes salles de concert.

Mais les patrons de ces dernières affichent quand même leur optimisme. "Ça nous fait un petit peu du bien, explique soulagé Paul Langeois le directeur du Big Band Café à Hérouville-Saint-Clair. Depuis le mois de mars, nous n'avions que des nouvelles négatives. Ça faisait des mois qu'on attendait au moins un décret qui commence à entrevoir une possibilité de réouverture et de reprise d'activité. On est plutôt content. Maintenant ce n'est qu'un tout petit pas car cela concerne que les salles assisses." C'était déjà le cas pour les cinémas et théâtres notamment.

Quel protocole sanitaire ?

Malgré cette nouvelle attendue, le flou demeure pour les professionnels du spectacle. Leur plus grosse interrogation concerne le protocole sanitaire. Tel que le ministère de la Culture l'a détaillé, l'obligation d'instaurer un siège d'écart entre chaque personne ou groupe de 10 personnes maximum demeure. Ce qui a forcément une influence sur le nombre de spectateur pouvant être accueilli. "C'est une difficulté d'ordre économique, pointe du doigt Sylvie Duchesne, la directrice du Zénith de Caen. Les producteurs ne peuvent pas aller sur les routes avec des jauges amoindries. Et puis techniquement, c'est extrêmement compliqué d'avoir à décider quel spectateur entre et lequel ne rentre pas pour des concerts où les jauges sont déjà pleines et numérotées."

"Aujourd'hui, dans le protocole sanitaire, ce qui nous pose essentiellement problème c'est la distanciation, détaille Paul Langeois. Dans un lieu fermé comme une salle de concert comme le Big Band Café, on ne peut mettre qu'une personne tous les quatre mètres carrés au lieu de trois personnes par mètre carré dans les normes habituelles. Notre jauge est divisée par 12. C'est à dire que sur 600 personnes que l'on peut accueillir debout, là on serait à 37 personnes maximum."

Des précisions attendues pour le 24 août

Les responsables de salles de spectacle ont cerclé de rouge sur leur agenda une date : le 24 août prochain. "De nouvelles conditions vont nous être annoncées, indique Sylvie Duchesne, donc on va espérer que tout s'assouplisse et que le virus nous laisse enfin tranquille." Son homologue du BBC poursuit : "on souhaite que ces nouvelles informations vont permettre aux salles qui accueillent du public debout de pouvoir rouvrir dans des jauges convenables."

Pour en finir, aussi, avec le silence de cathédrale qui règne depuis le mois de mars. "Le Zénith est vide et bien calme, raconte sa patronne. Cette grande salle qui nous attend... En même temps, on l'adore car même quand elle est vide, elle vibre encore de tous les spectateurs et de tous les spectacles qui sont passés." Mais les souvenirs ne remplacent pas la vibration des enceintes.

Concert masqué ?

Surtout qu'ici ou là, la musique se fait à nouveau entendre mais pas forcément dans des endroits habituels ou respectueux des règles. "Il faut faire confiance aux professionnels, insiste le boss du BBC. On voit actuellement une multitude d’événements quasi-clandestins, réalisés dans des lieux privés, sans aucune norme. Les directeurs de salles en France sont des professionnels, que le gouvernement nous laisse organiser des événements dans de bonnes conditions sanitaires."

Les programmations ne se sont pas vidées. Bien au contraire. "Quand on a fermé le Zénith, on a réussi à reporter 90% des spectacles programmés jusqu'en juillet, se félicite Sylvie Duchesne, la directrice de la plus grande salle de spectacle caennaise. Là on se tient prêt pour bouger les dates s'il faut encore les repousser. Mais heureusement les artistes vont revenir."

Quand à imaginer des concerts masqués ? Paul Langeois, directeur de la salle de musique actuelle hérouvillaise a son avis, bien tranché. "Où que l'on aille aujourd'hui dans un lieu, y compris à l'extérieur dans certains endroits, on porte le masque. Les gens sont en train de prendre l'habitude. Moi je préfère que l'on rouvre nos salles en demandant à notre public de porter un masque même si ce n'est pas la meilleure des conditions mais si ça peut permettre la reprise des concerts. Laissons nous reprendre notre activité parce que le secteur est cruellement touché. Si elle ne reprend pas à l'automne, il va y avoir énormément de dégâts."