Fin de vacances : une journée rouge sur la route mais aussi dans les campings rochelais avec les départs

Les vacances scolaires sont bientôt terminées. A un peu plus d'une semaine de la rentrée, de nombreux touristes ont pris la route ce samedi pour revenir à la maison. France Bleu La Rochelle a suivi cette journée de départ dans un camping proche de La Rochelle, "Le Beaulieu" à Puilboreau, un camping 4 étoiles.

Camping "Le Beaulieu" à Puilboreau près de La Rochelle. © Radio France - Gérald Paris

L'option de certains, pour éviter de rester coincer dans les bouchons, c'est de partir la veille. Ces départs anticipés, le vendredi soir, sont de plus en plus nombreux, et sont facilement traités par le camping. Pour la gérante, Christine Rouquain :

Avec le COVID, il n'y a plus d'état des lieux sortants en présence des vacanciers

"Avec le COVID, de toute façon, nous avons changé notre façon de faire. Il n'y a plus d'état des lieux sortants en présence des vacanciers. Tout cela s'opère bien après avec nos équipes afin d'avoir le temps de ventiler suffisamment le mobil 'homme. Si il y a un soucis, et cela arrive peu, on gère après coup avec la caution. Alors les départs le vendredi soir sont possibles, et ceux du samedi matin sont traités de la même façon, avec 30 à 45 minutes de ventilation avant l'entrée de nos équipes. Derrière un intérimaire passe pour ensuite une heure de nettoyage, avec _des points sensibles à bien traiter comme les poignées de porte, ou les robinets des sanitaires_."

Les 170 places du camping 4 étoiles étaient toutes occupées ces dernières semaines

Des mesures sanitaires qui visiblement n'ont pas affecté la fréquentation du camping. Même si chaque vacancier devait présenter le pass sanitaire, les 170 places du camping 4 étoiles étaient toutes occupées ces dernières semaines.

Camping "Le Beaulieu" à Puilboreau près de La Rochelle. © Radio France - Gérald Paris

Pour la gérante, on ne parle pas de très bon été, mais d'un bon été 2021. Depuis ce week end, de nouveaux emplacements sont disponibles. Une prudence sémantique, puisqu'il reste à savoir aussi comment se déroulera le mois de septembre.

Le camping, le "vrai" celui avec une tente "comme à mon époque", c'est le choix de Salech, un père de famille venu d'Orléans, avec sa femme et ses deux enfants. "C'était dur de tout ranger ce matin pour partir. Pas le choix, faut retourner au travail. Bon ... les enfants en ont bien profité." Un peu plus loin, un couple de Lanion dans les Côte d'Armor peaufine le nettoyage de son mobil 'homme. Jérôme passe un dernier coup de balai, Sylvie garde un œil sur ces deux petites filles, des jumelles d'à peine deux ans. Pour Sylvie, "C'est pas simple, il faut tout ranger, et veiller à les occuper un peu aussi. Jérôme lui est confiant, " Les bagages ont été faits la veille, là dans un quart d'heure on est parti."

Un optimisme qu'aimerait partager un groupe d'une dizaine de jeunes venus de Nantes. Ils s'étaient levés tôt pour pourtant éviter les bouchons, mais à 9 heures 30, tous les bagages ne sont pas encore dans la voiture, et une tonnelle doit être démontée.

Des jeunes nantais en camping à Puilboreau près de La Rochelle. Démontage de la tonnelle. © Radio France - Gérald Paris

Pour Théo, "elle était prévue en cas de pluie, il a fait beau cette semaine, du coup on la range sèche. C'était cool, l'année dernière on était à La Baule, là on avait des vélos, et pour La Rochelle, c'était sympa."