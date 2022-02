Fin des jauges dans les concerts : "on souhaite désormais retrouver la confiance du public"

Le gouvernement allège un peu les restrictions anti-covid : fin du masque en extérieur, fin du télétravail obligatoire, et fin des jauges dans les stades, les salles de spectacles et de concert. Le directeur de la société de production lorraine Label LN, Frédéric Saint-Dizier, également vice-président du Prodiss, syndicat national du spectacle musical et de variétés, était ce mercredi l'invité de France Bleu Lorraine.

"On était très impatients", dit-il, "mais on ne s'attendait pas à revivre cette période, le 27 décembre, quand le couperet est tombé." A ce moment-là, "le public répondait petit à petit massivement à nos invitations. Ces restrictions nous ont vraiment gâché ce début d'année." Alors forcément, aujourd'hui, c'est le soulagement, "même si il va nous falloir être encore un peu patients". Les spectacles debout, ce sera le 16 février.

"Le souci principal", c'est la billetterie, déplore-t-il. "Ce fameux stop and go qu'on a dénoncé comme très compliqué pour notre secteur a malmené le public, entre les reports, les annulations, les changements de date à la dernière minute, on a été sur un vrai labyrinthe. On a compris que le public était dans l'attente d'une période un peu plus stable pour retrouver le chemin de la billetterie. C'est ce qu'on souhaite désormais, de retrouver la confiance de ce public."

Côté label LN, "les pertes sont difficiles à chiffrer, puisqu'on avait quand même la solution du report. Mais entre la part de public qui a demandé le remboursement, et les concerts qui n'ont pas pu trouver de date de report, malheureusement, une partie du chiffre d'affaires nous échappe, et toute la filière musicale a été impactée de la même manière", regrette Frédéric Saint-Dizier. Pour ce mois de janvier, dit-il, "je devais accueillir une soixantaine de spectacles dans la grande région Est, et il y en a seulement 25 qui ont pu avoir lieu."

En tout, depuis 2020, le label LN a du actionner "plus de 800 fois le bouton report sur l'ensemble de la programmation. A chaque fois, ça a été un casse-tête pour répondre à la fois à la disponibilité de la salle et au planning de l'artiste - une partie de funambule. J'ai une équipe derrière moi, tout le mérite leur revient, chacun s'est adapté à la situation, en matière technique, en matière de billetterie ou de communication."

On attend de gros concerts en Lorraine ces prochains mois, comme Orelsan ou Julien Doré au Galaxie d'Amnéville : "Je pense que ça va bien se passer, on sera dans une période où logiquement, il n'y aura presque plus de contraintes, comme cette automne. Ce sont des moments de retrouvailles, qui s'annoncent comme des soirées festives." Avec toutefois, pour l'instant en tout cas, le masque et les gestes barrières.