Fin de la jauge à 75% en discothèque : les gérants d'établissements mayennais partagés

La discothèque The Vibes, à Changé, peut à nouveau accueillir jusqu'à 1.400 clients.

Les discothèques peuvent à nouveau accueillir des clients au maximum de leur capacité. C'est ce qu'a annoncé le gouvernement, jeudi 11 novembre. Depuis la réouverture des établissements, le 9 juillet, une jauge de 75% était appliquée dans ces lieux fermés depuis le début de la pandémie de Covid-19.

La discothèque The Vibes, à Changé, près de Laval, va pouvoir recevoir près de 1.400 clients, au lieu de 1.050 auparavant. "C'est très bien" se réjouit Jonathan Corvé, le gérant, "_ça va permettre de donner encore plus aux gens l'envie de venir_, surtout que les jeunes aiment bien quand il y a du monde."

Des embauches à venir ?

Le patron fait ses comptes et pense à renforcer son équipes avec l'embauche "de serveurs en salle par exemple" et la mise en place d'un "service pour que les lieux, en pleine soirée, soient nettoyés régulièrement : les tables, les sanitaires... Je suis déjà en contact avec des personnes intéressées pour travailler avec nous" explique-t-il.

La fin de cette jauge est également saluée par Jean Ternois, à la tête de la Chamade, à Entrammes, au sud de Laval. Mais "la bonne nouvelle" selon lui, "ce serait qu'il n'y ait plus de contrôles stricts ! L'attente sera toujours la même," jusqu'à une heure et demie dans ce lieu, "puisqu'il faudra toujours faire le contrôle du pass sanitaire. Vous avez un client sur quinze, vingt, qui ont un faux document, donc on demande aussi la carte d'identité" à l'entrée. D'où une perte de temps supplémentaire lors du refus d'un fraudeur, explique le patron.

Le Parlement a définitivement adopté le projet de loi qui permet de recourir au pass sanitaire jusqu'au 31 juillet 2022.