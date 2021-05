Finale de l'Eurovision 2021 : la Française Barbara Pravi favorite avec "Voilà"

Annulée en 2020 en raison de la pandémie, la finale du concours musical Eurovision a lieu ce samedi à Rotterdam aux Pays-Bas. 26 pays sont en compétition et la Française Barbara Pravi fait figure de favorite.

26 pays vont se disputer le titre de vainqueur de l'Eurovision 2021 samedi à Rotterdam aux Pays-Bas. La finale du célèbre concours, annulé en 2020 en raison de la pandémie de Covid-19, est retransmise dès 21h sur France 2. Cette année, le contexte sanitaire a obligé les organisateurs de l'événement, suivi chaque année par plusieurs millions de téléspectateurs, à se réinventer. 3.500 spectateurs, testés au préalable, ont été retenus pour assister aux demi-finales mardi et jeudi, à la finale samedi, et aux six répétitions générales. Cela représente 20% de la capacité de la salle de spectacle. Les fans peuvent toutefois profiter du "village" Eurovision en ligne.

Les candidats sont quant à eux enfermés dans une "bulle spéciale" et testés quotidiennement. Malgré cela, quatre équipes ont été privées de la cérémonie d'ouverture après des cas de Covid-19 détectés dans les délégations islandaise et polonaise.

La Française Barbara Pravi favorite avec "Voilà"

La France est représentée par Barbara Pravi, qui défend les couleurs du drapeau tricolore avec une chanson sur l'affirmation de soi intitulée "Voilà". Comparée par certains à Edith Piaf, la jeune femme de 28 ans est une chanteuse professionnelle, qui a déjà écrit pour Chimène Badi, Yannick Noah et le duo électro-pop Terrenoire. Elle est aussi derrière deux chansons françaises de l'Eurovision junior, dont celle de Valentina, lauréate l'an dernier.

Les bookmakers la donnent favorite. "Ce que je trouve formidable c'est que c'est une chanson en français, qui s'inscrit dans une tradition française et que les bookmakers - des gens du monde entier, donc - la mettent très haut dans leur classement", a-t-elle commenté auprès de l'AFP. "Ça veut dire que j'ai réussi mon pari, la musique c'est avant tout une bonne dose d'émotion, il n'y a pas de langue pour ça".

Qu'elle remporte ou non le concours samedi, Barbara Pravi sortira album fin août-début septembre, qu'elle espère jouer devant le public le 1er février 2022 au Trianon à Paris.

Les candidats à la finale de l'Eurovision 2021

