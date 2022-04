Finale de la Coupe de France : la Ville de Nice cherche des commerçants pour tenir la buvette !

La Ville de Nice cherche des commerçants pour vendre des boissons sans alcool et des sandwichs lors de la finale de la Coupe de France entre l'OGC Nice et le FC Nantes, le samedi 7 mai.

Les artisans et commerçants Niçois souhaitant vendre des boissons sans alcool peuvent déposer leur candidature

Appel aux commerçants niçois : et si vous abreuviez les supporters assoiffés ? C'est la proposition de la Ville de Nice ce jeudi 21 avril. La Mairie recherche des artisans et des commerçants pour vendre des sandwichs des boissons sans alcool lors de la finale de la Coupe de France entre l'OGC Nice et le FC Nantes, le 7 mai prochain. le match sera retransmis dans la fan zone de la Promenade du Paillon.

Si vous êtes intéressés, vous trouverez tous les détails pour remplir cette candidature ici. Il faudra ensuite l'envoyer à l'adresse mail : direction.evenementiel@nicecotedazur.org