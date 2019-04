Finale de la Coupe de France : le dispositif à Rennes

La Ville de Rennes retransmettra la finale de la Coupe de France entre le Stade Rennais et le PSG samedi 27 avril dès 21h. Un écran géant sera installé esplanade Charles de Gaulle dont l'accès sera possible à partir de 17h00.

Rennes, France

Il va falloir s'organiser si vous comptez assister à la finale de la Coupe de France de football dans le centre-ville de Rennes samedi 27 avril. La Ville installe un écran géant de 104 m2 sur l'esplanade Charles de Gaulle, pour ceux qui ne peuvent pas se rendre au Stade de France, et diffusera la rencontre à partir de 21h00.

L'accès dans la fan zone se fera dès 17h00 par deux entrées : rue d'Isly et cours des Alliés mais la station de métro Charles de Gaulle sera fermée à partir de 16h00.

L'accès à l'esplanade Charles de Gaulle se fera par deux entrées © Radio France - Maxime Bossonney

Plusieurs rues interdites au stationnement

Attention car le stationnement sera interdit dans rues autour de l'esplanade Charles de Gaulle, du samedi 27 avril 12h00 au dimanche 28 avril 20h00 :

-L'avenue Jean Janvier depuis le boulevard de la Liberté

-la rue Descartes

-Le boulevard Magenta dont le parking de l'hôtel des impôts

-la rue Albert Aubry

-la rue Yvonne Jean-Haffen

-le cours des Alliès

-l'esplanade du Champ de Mars

-la rue Gurvand

-la rue de Plélo

-la rue Emile Souvestre.

Le parking de l'esplanade Charles de Gaulle sera fermé à partir de 16h00, ainsi que le parking Magenta fermé dès vendredi 26 avril 8h00 jusqu'au dimanche 28 avril 20h00.

Le plan des rues interdites au stationnement © Radio France - Maxime Bossonney

Fouilles à l'entrée de la fan zone

Tous les spectateurs seront fouillés au niveau des deux points d'entrée sur l'esplanade Charles de Gaulle. Les bouteilles d'alcool et les bouteilles en verre seront interdites, ainsi que les fumigènes et les feux d'artifice. Les animaux ne seront pas autorisés à pénétrer dans la zone ainsi que les gros bagages et valises encombrantes.

Des points de restaurations seront sur place comme des food-trucks. Mais les pique-niques sont autorisés.