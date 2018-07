Brive-la-Gaillarde, France

Comme à Limoges et Tulle, il y aura bien une fan zone à Brive pour suivre, ce dimanche à 17h, la finale de la Coupe du monde de foot. On connaîtra l'adversaire de l'équipe de France ce mercredi soir après la deuxième demi-finale entre l'Angleterre et la Croatie.

Fan zone de 6.000 places sur le parvis du théâtre

La ville de Brive est donc revenue sur ce qu'elle disait ce lundi, indiquant qu'elle ne le ferait pas à cause "des exigences de sécurité maximale imposées par le ministère de l'Intérieur". Finalement, après examen de la situation avec les services de l'Etat et de police, la fan zone, sécurisée, sera installée sur le parvis du théâtre, place Aristide Briand. Un écran géant de 20m² sera disposé en haut des marches, devant l'entrée du théâtre. Il sera bien plus grand que celui mis en place pour la finale de l'Euro 2016. En contrebas, 6.000 personnes pourront être accueillies dans la fan zone à partir de 15h ce dimanche. Les services de la mairie précisent, et soulignent, que des fouilles seront menées à l'entrée des lieux et que tous les sacs seront systématiquement contrôlés. Seules les bouteilles en plastique sans bouchon et les verres en plastique seront admis dans l'enceinte de cette fan zone.

Folie sur les boulevards

Il faut dire que l'enthousiasme autour de l'équipe de France est débordant à Brive. Des centaines de supporters ont suivi la demi-finale des Bleus contre la Belgique, ce mardi, envahissant ensuite les boulevards de la cité gaillarde pour saluer la qualification en finale.

Les bars et restaurants de Brive avaient fait le plein pour la retransmission de la rencontre.